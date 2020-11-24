نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المعاش التقاعدي وبدل غلاء المعيشة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف المعاش التقاعدي هو ما يتساءل عنه العديد من أصحاب المعاشات المتقاعدين والمستفيدين من المعاش التقاعدي عن شهر نوفمبر الحالي من العام 2020، حيث تقوم المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية بالاعلان عن موعد صرف المعاش التقاعدي للمستفيدين من المعاشات التقاعدية والتي تقدمها المؤسسة لكافة المتقاعدين المشتركين بها سواء أكانوا مدنيين أو عسكريين.

وتحرص المؤسسة العامة للتقاعد على القيام بدعم عملائها المتقاعدين والمستفيدين من معاشات التقاعد، كما أنها تحص على مراعاة مصالحهم، والذي هو أحد أهم أهداف المؤسسة الكبرى، بالإضافة إلى أنها تسعى لتقديم خدماتها المتميزة لكافة العملاء من المتقاعدين والمشتركين والمستفيدين من معاش التقاعد.

موعد صرف المعاش التقاعدي

ومن المعلوم أن المؤسسة العامة للتقاعد تقوم بصرف وإيداع المعاشات التقاعدية في حسابات المستفيدين البنكية في كل يوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي، حيث تبدأ المؤسسة بإيداع المعاشات المستحقة في الحسابات الخاصة بالمستفيدين في هذا اليوم، ومن ثم الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بشأن إيداع المعاشات التقاعدية، وصرفها للمستفيدين.

المؤسسة العامة للتقاعد

وقد قامت المؤسسة العامة للتقاعد بتسخير كافة طاقاتها وإمكاناتها من أحل تقديم خدماتها عن بعد بشكل كامل، وفق أحدث التقنيات، والتي تساعد على إنجاز وعمل كافة المعاملات الخاصة بالمتقاعدين، والمستفيدين من المعاش التقاعدي في المملكة العربية السعودية، كما أنها ستقوم بصرف مستحقات والمعاش التقاعدي عن شهر نوفمبرالحالي لأكثر من مليون ومئتي ألف مستفيد ومتقاعد من المعاش التقاعدي، بمبلغ إجمالي يزيد عن سبع مليارات ريال سعودي، كما أن المعاش التقاعدي يتضمن بدل غلاء المعيشة.

آخر اخبار المؤسسة العامة للتقاعد

قامت الحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالاعلان عن أنه عروض لكافة المستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد، وذكر حساب المؤسسة في تغريدة أنه يمكن أن يستفيد المتقاعدين وأسرهم من خصم لدى عيادات ريفرش بالرياض، والتي توفر عروضاً للمتقاعدين وذويهم، وذلك من ضمن برنامج مزايا وعروض والذي تقدمه المؤسسة للمستفيدين منها.

رقم المؤسسة العامة للتقاعد

وتحاول المؤسسة العامة للتقاعد توفير العديد من العروض والمزايا لكافة المستفيدين من المعاشات التقاعدية وذويهم، كما أنها تقوم بتقديم العديد من الخدمات من خلال بوابتها الالكترونية على شبكة الانترنت، بالإضافة إلى خدمة الدعم الفني

برقم مركز الاتصال الموحد التابع للمؤسسة العامة للتقاعد من خلال الاتصال بالأرقام التالية: