نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات استخراج تأشيرة زيارة عائلية للسعودية visa.mofa.gov.sa ورسوم الزيارة العائلية 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات استخراج تأشيرة زيارة عائلية للسعودية 2020 والتي يبحث عنها الآلاف من مواطني المملكة والمقيمين بأراضيها، خاصة بعدما أعلنت الحكومة السعودية عن تخفيض رسوم الزيارة العائلية مراعاة منها للظروف التي يمر بها المقيمين بالمملكة، حيث ان هناك الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المملكة، منها خطوات حجز موعد الكتروني وزارة الموارد البشرية، حيث تعتبر الزيارات العائلية من أهم ما يبحث عنه المقيمين الوافدين إلى المملكة حيث يرغب الكثير في استضافة أفراد العائلة من الدرجة الأولى بدلًا من السفر خارج البلاد خاصة أن في بعض الأحيان لا يستطيع الوافد ترك العمل أو الإقامة والسفر، كما يمكن معرفة طريقة وشروط الحصول على قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل للمقيمين ونتابع معكم اليوم استخراج طلب تأشيرة زيارة عائلية.

خطوات استخراج تأشيرة زيارة عائلية للسعودية

استخراج تأشيرة طلب زيارة عائلية بالملكة لأسر الوافدين على الأراضي السعودية وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع منصة خدمة التأشيرات الالكترونية https://visa.mofa.gov.sa/.

الضغط على أفراد

اختيار مقيم

اختيار طلب زيارة عائلية للمقيمين.

يجب أن يتم الموافقة على التعهد.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة والخاصة بالمقيم وهي رقم الإقامة وتاريخ انتهائها.

الضغط على كلمة التالي.

كتابة بيانات الطلب كاملة وبصورة واضحة، وهي “الاسم والجنسية والمهنة ورقم التليفون والعنوان وتاريخ الميلاد ورقم تأشيرة الدخول ورقم والبريد الالكتروني.

الضغط على كلمة التالي.

تحديد الغرض من الزيارة

كتابة بيانات الزائرين “الاسم والديانة وتاريخ ومحل الميلاد ورقم جواز السفر ونوعه وتاريخ إصداره وانتهائه، ومكان إصدار تاريخ السفر، والمهنة والجنسية والجنس وجهة القدوم والبريد الالكتروني وعدد مرات الدخول وصلة القرابة ومدة الإقامة بالأيام والضغط على كلمة إضافة.

على أن يتم تكرار الخطوات حسب عدد الأفراد.

الضغط على كلمة حفظ.

الضغط على عرض الطلب لمراجعته وطباعته ومصادقته من جهة العمل أو الغرفة التجارية.

رابط استخراج تأشيرة زيارة عائلية للسعودية

يستطيع الوافدين بالمملكة السعودية استخراج تأشيرة زيارة عائلية للسعودية بكل سهولة من خلال منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية https://visa.mofa.gov.sa/على شبكة الانترنت والتابع لوزارة الخارجية بالمملكة السعودية والتي تقدم العديد من الخدمات الالكترونية المختلفة والخاصة بالتأشيرات.

رسوم الزيارة العائلية 2020

بعد الامر الملكي بقليل رسوم الزيارة العائلية للوافدين من 2000 ريال سعودي الى 300 ريال سعودي منذ عده شهور اصبح الان بامكان الكثير من الوافدين المملكة السعودية ان يستقدموا ذويهم في زيارات عائلية، من ناحيه اخري قد يهمك معرفة شروط الحصول على قروض بدون تحويل راتب في السعودية وكذلك افضل بنك للقروض بدون تحويل الراتب والتمويل الشخصي للمواطنين وللمقيمين 1442 كما نقدم من خلال موقعنا ثقفنى المزيد من الموضوعات التى تفيد المقيمين فى المملكة السعودية .