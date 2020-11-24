كيفية حجز موعد الضمان الاجتماعي النسوي 1442 ومعرفة الفروع إلكترونيا

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عمر شويل - جدة وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، إمكانية حجز موعد الضمان الاجتماعي النسوي إلكترونيا عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، تيسيرًا على المرأة السعودية، وحفاظًا على وقتها وجهدها، حيث أن هذه الخدمة توفر الذهاب إلى مكاتب الضمان في الوقت المناسب الذي يكون فيه عدد معين فقط من المترددين لإنجاز الخدمات، فيما يأتي ذلك في إطار تقليل تواجد المواطنات في مثل هذه الأماكن، ومنعًا للزحام الذي يؤدي إلى انتشار الفيروسات، وبخاصة فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” الذي تسبب في إغلاق كثير من المؤسسات والهيئات، وألزم كثير من الدول أن تعتمد على الإنترنت والمنصات الإلكترونية في إنجاز الخدمات.

كيفية حجز موعد الضمان الاجتماعي النسوي في السعودية

ونوضح من خلال السطور الآتية، كيفية حجز موعد الضمان الاجتماعي النسوي في السعودية 1442، خدمة لجميع النساء السعوديات في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل إنجاز الخدمات من خلال مكاتب الوزارة في المناطق والمحافظات المختلفة، وذلك على النحو الآتي:

في البداية، يجب الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر شبكة الإنترنت.

ثم ننقر على صفحة الخدمات الإلكترونية.

ونختار الخدمة التي نريد إنجازها أونلاين.

علينا بعد ذلك، اختيار نوع الخدمة.

يجب بعد ذلك، إدخال البيانات المطلوبة، ثم نتأكد من صحتها.

بعد ذلك نحدد الوقت والتاريخ الذي يناسبنا.

هنا، ننقر على تسجيل الطلب.

أخيرًا، على المرأة التي تريد إنجاز هذه الخدمة، الانتظار حتى وصول رسالة تؤكد إتمامها بنجاح.

معرفة فروع المكاتب الضمانية النسوي في المملكة

كثيرة هي المكاتب التابعة لوزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، والتي تقدم الخدمات للنساء فقط، وتوفر الوقت والجهد والمال لهن، وذلك في إطار مواكبة التقدم الرقمي الذي تشهده البلاد، دعمًا لرؤية “2030” التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها، وذلك على النحو الآتي: