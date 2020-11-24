نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل موعد صرف معاشات المتقاعدين العسكريين والمدنيين الآن شهر نوفمبر 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف معاشات المتقاعدين العسكريين والمدنيين موعد صرف الراتب التقاعدي أصبح ما يمثله مُجمل ما يتقاضاه المتقاعدين بالمملكة العربية السعودية من راتب حوالي 81.7 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل قيمة 21.7 مليار دولار، نتيجة لزيادة عدد المشتركين في البرنامج الخاص بالمعاش التقاعدي بالمملكة لنحو 1.2 مليون مواطن.

موعد صرف معاشات المتقاعدين

البيانات الخاصة بمؤسسة التقاعد داخل المملكة العربية السعودية، لدى المؤسسة العديد من القرارات الهامة التي تنظم عملية تلقى المعاش التقاعدي حيث أوضحت المؤسسة في بيان لها أن إجمالي عدد المتقاعدين أصبح حوالي 42.5 ألف متقاعد مشترك في البرنامج الخاص بالمعاش التقاعدي، بينت المؤسسة بأنها جهة غير مسئولة عن صرف أي مستحقات أو حقوق مالية خاصة بالمتقاعدين باستثناء المعاش التقاعدي.

متى تصرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر

دعت المؤسسة كافة المتقاعدين بسرعة الدخول للموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة التقاعد والتسجيل به، كلفت المؤسسة المتقاعدين سرعة التبليغ عن أي تغيرات قد تطرأ على حالة المشتركين، مثل حالات الوفاة أو الزواج أو التوظيف، أشارت المؤسسة إلى أنها خاصة بصرف معاش التقاعد للعامل بعد حصوله على المعاش لا غير، إبلاغ المؤسسة عن إتمام مراحل التعليم للذكور البالغين من للمستفيدين بدايةً من بلوغ سن 21 عام إلى 26 عام.

صرف الراتب التقاعدي للمتقاعدين

أفادت المؤسسة الخاصة بالتقاعد أن بدء صرف معاش شهر نوفمبر يكون في اليوم الخامس والعشرين من ذات الشهر، وذلك بكافة أرجاء المملكة العربية السعودية.