نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شراء السيارات بالمرابحة من مصرف الراجحي للسعوديين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك الراجحي بالسعودية تمويلات متعددة وميسرة للمواطنين والمقيمين لتحقيق أهدافهم وأحلامهم ومن هذه التمويلات تمويل شراء السيارات بالمرابحة حيث يتيح المصرف فرصة لتحقيق الحلم لامتلاك السيارة التي تحلم بها ومن خلال تلك المقالة نوضح مزايا وشروط الحصول على التمويل سواء للمواطنين أو المقيمين.

مزايا تمويل شراء السيارات بالمرابحة بمصرف الراجحي

هناك مجموعة مهمة من المزايا للتمويل مما تجعله التمويل المناسب لدي الكثيرين ومن تلك المزايا ما يلي:

التمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. التمويل يمتاز بالمرونة. سهولة وسرعة إجراءات الحصول على التمويل. التمويل متاح للسيارات الجديدة والمستعملة. فترة سداد طويلة.

الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل بالنسبة للمواطنين المتقاعدين

أولاً: الشروط

لا يقل الراتب عن 1900 ريال سعودي.

لا يزيد السن عن خمسة وستون عاماً للمتقاعدين المدنيين.

الحد الأقصى لسن المتقاعدين العسكريين يكون حسب الرتبة العسكرية عند التقاعد.

ثانياً: المستندات المطلوبة

تعبئة نموذج طلب الحصول على التمويل. عرض أسعار موجه للبنك وللعميل. صورة الهوية الوطنية سارية المفعول. استمارة إثبات دخل مالي من الحكومة.

الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل بالنسبة للمواطنين

أولاً: الشروط

الحد الأدنى للراتب لا يقل عن ألفين ريال سعودي.

بالنسبة للمدنيين لا يزيد السن عن خمسة وستون عاماً.

بالنسبة للعسكرين يتم احتساب السن حسب الرتبة العسكرية عند التقاعد.

ثانياً: المستندات المطلوبة

تعبئة نموذج طلب الحصول على التمويل. صورة بطاقة الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول. عرض أسعار موجه للبنك وللعميل. استمارة بالراتب وصورة عن شهادة غرفة التجارة ويتم تصديقهما من وزارة التجارة بالمملكة. بالنسبة للعملاء الغير مقيدين بتحويل الراتب يقومو بتقديم كشف حساب بنكي لآخر ستة أشهر. العنوان السكني للمواطن داخل المملكة العربية السعودية. صورة من عقد التأسيس مصدقة من وزارة التجارة.

الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل بالنسبة للمقيمين

أولاً: الشروط

الراتب لا يقل عن ألفين ريال سعودي.

لا يزيد السن بالنسبة للمدنيين عن خمسة وستون عاماً وبالنسبة للعسكريين يتم احتساب الحد الأقصى للعمر حسب الرتبة العسكرية عند التقاعد.

ثانياً: المستندات المطلوبة