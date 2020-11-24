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عمر شويل - جدة البنك الأهلي يطلق حساب الذهب المتوافق مع الشريعة، يعتبر هذا الحساب الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، تقدم البنوك مجموعة من الخدمات المالية، والتنافس في إرضاء عملائها وحبهم للتعامل مع البنك الخاص بهم، من أجل تحقيق أكبر عدد من العملاء في التعلم مع البنك من أجل تحقيق أرباح أكبر، من البنوك الرائدة في المملكة العربية السعودية هو البنك الأهلى التجاري، وهو يقدم خدمات مالية رائدة ومتعددة إقليميًا، ويقدم دائما ما هو جديد فى عالم السياسة المال والأعمال، من أجل جذب المستثمرين والأشخاص للتعامل معهم ومع سياستهم المالية، وهذا ما دفع البنك إلى إطلاق حساب جديد يسمى حساب الذهب، وهو الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، تحقيقًا للريادة في المملكة العربية السعودية.

حساب الذهب المطابقة مع الشريعة الإسلامية

أعلن البنك التجارى الأهلى عن إطلاق حساب الذهب، وهو نوع جديد من الحسابات التي يقدمها كخدمة مالية لعملائه وهو الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، ويتميز بأنه يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويقوم ذلك الحساب على سياسة تهدف قيام العميل البنك بشراء وبيع الذهب عن طريق أساليب للبيع معتمدة بشكل آمن وفعال، يكون لذلك الحساب هو أول منتج يشكل استثمار وإدخال يطرح في المملكة، يعمل على تعزيز وتقوية السياسة المالية، بما يتوائم ويتفق مع إسهام البنك فى تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، الخاصة بتطوير القطاع المالى.

طرق شراء وبيع الذهب

يوفر هذا الحساب لعملاء البنك إمكانية الشراء والبيع والاحتفاظ والاستلام العيني لسبائك الذهب بطريقة أو بأسلوب سهل وأمن بعيدًا عن المخاطر التي تتعلق بعملية حفظ الذهب وتخزينه، وذلك مقابل رسوم مناسبة للتخزين، ومن طرق البيع والشراء المعتمدة وفقا لهذا الحساب، وهي طريقة الأهلى أون لاين، أو الأهلي موبايل، كما يمكن للعملاء استلام سبائك الذهب من وزن كيلو أو الإبقاء عليها محفوظة بخدمة البنك، وجدير بالذكر أن البنك الأهلى يوفر لعملائه أنقي درجات الذهب، حيث يوفر لهم ذهب عيار ٢٤ قيراط، بدرجة نقاء تبلغ ٩٩٩.٩، ومجموعة ومعتمدة من إتحاد المعادن النفيسة والثمينة، ومقبول عالميًا، كما أن سبائك الذهب مدموغة ومعتمدة بعلامات تجارية.