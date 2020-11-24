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عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في نظام جمب 1442 وطرق الحصول على المحاضرات، بعد أن قامت المملكة السعودية بإغلاق جميع الجامعات على مستوى محافظات الجمهورية ازداد البحث من قبل الطلاب والطالبات بالبحث عن خطوات التسجيل في نظام جمب التي يكون تابع لجامعة جازان، حيث يمكنكم الحصول على جميع المحاضرات من القاعات الافتراضية مع سهولة إمكانية التواصل مع أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة ويمكنك الاطلاع على كافة المعلومات التي تريد الحصول عليها والإجابة على جميع الاستفسارات جانب إلى أنه يتم إتمام الدراسة الجامعية وبالتالي لا يتم السماح لجميع أعضاء التدريس أن يقوموا بعمل كافة الاختبارات وتصحيحها ووضع تقييم الطالب.

خطوات التسجيل في نظام جمب

أولا يجب تحميل تطبيق النظام على الهاتف الخاص بك ثم تقوم بتسجيل الدخول واضافة اسم المستخدم والرقم الجميع وكلمة السر بعد ذلك تقوم بإضافات رقم السجل المدني، وبعد الانتهاء من هذه الخطوط وتقوم بالضغط على تسجيل دخول مباشر حيث يمكن للطالب أو هيئة التدريس لإمكانية الذهاب إلى النظام عبر الإنترنت والاطلاع على الخدمات المتوفرة.

كيفية الحصول على المحاضرات

يتم الذهاب في الخطوة الأولى إلى النظام عبر الإنترنت وأضافة اسم المستخدم وكلمة السر بشكل صحيح بعد ذلك يتم وضع رقم السجل المدني وتقوم بالدخول إلى الصفحة، وتحديث البيانات وتقوم بالإجابة على جميع الأسئلة الموجودة وبعد الانتهاء تقوم بالضغط على كلمة حفظ.

بعد ذلك يقوم الطالب تحديد المنهج الذي يريده والوقت الذي يتناسب معه ثم يقوم بتحديد المحاور الافتراضية ثم الضغط على كلمة متاح.