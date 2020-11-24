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عمر شويل - جدة خطوات الحصول على رقم قياس الموحد 1442 وأهميته، العملية التعليمية بالمملكة السعودية تعمل في الوقت الحالي على التعلم الإلكتروني والمحافظة على صحة جميع الطلاب والطالبات، وبالتالي يقوم الطلاب بالتسجيل في رقم قياس الموحد للقيام بالاختبارات المعلم فيه والتحصيلي لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم بشكل تفصيلي على خطوات الحصول على رقم قياس الموحد ومواعيد الاتصال وأهميته.

طريقة الحصول على رقم قياس الموحد

يتم العمل على تسهيل هذه المرحلة لجميع طلاب الثانوية حيث تم تحديد أرقام تكون متخصصة فقط للبنين وأرقام متخصصة للبنات، ويوجد أيضا بعض الأرقام الموحدة يمكن للجنسين الاتصال عليهم وتقديم كافة الاستفسارات والأسئلة للاطلاع على مواعيد الاختبار وأماكنها والأرقام كالآتي:

الرقم الموحد لقياس لكافة أنحاء المملكة: 920033555. الرقم المفعل للبنين على قياس: 014909090. الرقم المفعل للبنات على موقع قياس: 920001170.

تعتبر هذه الأرقام خاصة بالدعم الفني تعمل على تسهيل كافة الأمور على جميع الطلاب والطالبات لتقديم كافة الأسئلة والاستفسارات التي تتعلق ب خطوات التسجيل والتقديم في قياس أو عند حدوث أي مشاكل عند الدخول على الموقع الرسمي.

أهمية رقم قياس ومواعيد الاتصال

يمكن لجميع الطلاب والطالبات بالمملكة السعودية الاتصال بالدعم الفني بدءا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء، بجانب أنه يمكن الاتصال بالدعم الفني بدءا من الساعة الثانية ظهرا يوم الجمعة وحتى الواحدة يوم السبت.

يرجع أهمية هذا الرقم الموحد إلى لمكانيه الحصول على كافة المعلومات الخاصة بجميع الطلاب وكذلك الاختبارات يمكن الحصول عليها من موقع قياس، ويساعد جميع الطلاب في نفس الوقت على إنشاء بريد إلكتروني خاص بكل طالب أو طالبه على هذا الموقع.