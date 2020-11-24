نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير الأرصاد من الأمطار الغزيرة على المملكة وتحديد ميعاد بدايتها وانتهائها في المقال التالي

عمر شويل - جدة الأمطار الغزيرة على المملكة، قامت هيئة الأرصاد السعودية بإعلان وجود حالة قريبة من هطول الأمطار الغزيرة على بعض مناطق المملكة العربية السعودية، على أن تبدأ تلك الحالة من يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من شهر نوفمبر حتى يوم الأحد الموافق التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الحالي، وتم تحديد شدة الأمطار ما بين المتوسطة حتى الغزيرة مع احتمالية وجود رياح قوية وشديدة، وحدوث السيول وتساقط البرد.

المناطق التي تقع ضمن الحالة المطرية بالمملكة العربية السعودية

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن المناطق التالية تدخل ضمن المدن والمناطق التي سيكون بها حالة الأمطار القادمة، وهي:

مكة المكرمة

المحافظات التي تشملها:

جدة، خليص، الجموم، مكة المكرمة خليص، الكامل: الأمطار من متوسطة حتى غزيرة، وستظل من يوم الأربعاء مساءً حتى الخميس. ميسان، العرضيات، الطائف: الأمطار من متوسطة حتى غزيرة، وتبدأ من يوم الخميس حتى الجمعة. تربة، المويه، الخرمة، رنية: الأمطار متوسطة حتى غزيرة، وتبدأ منذ الخميس حتى السبت. أضم، الليث، القنفذة: الأمطار من غزيرة إلى غزيرة جدًا، وبدايتها من الخميس حتى يوم الأحد.

الرياض

المحافظات التي تشملها:

الزلفي، عفيف، شقراء، الدوادمي، الغاط، المجمعة: الأمطار حالتها متوسطة إلى غزيرة، وبدايتها من يوم الخميس حتى الأحد. العاصمة، الأفلاج، الخرج، القويعية، وادي الدواسر، المزاحمية: الأمطار ما بين المتوسطة حتى الغزيرة، وتبدأ من يوم الجمعة حتى يوم الأحد.

المدينة المنورة

المحافظات التي تشملها:

وادي الفرع، الحناكية، المدينة المنورة، المهد: حالة الأمطار من متوسطة حتى غزيرة، وتظل ليومي الأربعاء والخميس.

المحافظات التي تشملها:

المحافظات الجانبية وحائل: تكون الأمطار متوسطة وتصل للحالة الغزيرة، ومدتها يوم الخميس والجمعة.

القصيم

المحافظات التي تشملها:

عنيزة وبعض محافظاتها، بريدة: قوة الأمطار متوسطة لغزيرة تبدأ من يوم الخميس وتنتهي السبت.

الشرقية

المحافظات التي تشملها: