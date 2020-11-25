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عمر شويل - جدة شروط استحقاق معاش الضمان الإجتماعي، وافق مجلس الوزراء على مشروع جديد لنظام الضمان الاجتماعي وكذلك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد توصيات ودراسات قامت بها، وذلك بعد جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، وتقضي أحكام هذا النظام الجديد لموالاة واستمرار صرف معاش الضمان الاجتماعي لمدة أقصاها عامان، وذلك لحين تطبيق القرار الصادر بنظام جديد بعد ١٢٠ يوم من نشأة الجريدة الرسمية، وجدير بالذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتلقى الطلبات الجديدة بشكل تدريجى مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمالية مع القيام الهيئة العامة للإحصاء بالتوفيق مع وزارة العمل، من أجل القيام ببحث ميداني للوقوف على حالة المستفيدين من الضمان.

شروط استحقاق المعاش

اشترطت المادة التاسعة من نظام الضمان الإجتماعي الجديد شروطًا معينة فيمن يستحق صرف معاش الضمان الاجتماعي، وهى كالتالى:

أن يكون الشخص سعودي المنبع، ومقيم داخل المملكة.

أن يكون دخل الشخص أقل من الحد المحتسب للمعاش.

أن تنطبق عليه الضوابط الخاصة بامتلاكه الأراضى، التى تقدمها لائحة النظام الجديد.

أن يستوفى كافة المتطلبات المتعلقة بالصحة والتعليم والخدمة المجتمعية.

الاستثناءات الواردة على شرط الجنسية

اشترطت المادة التاسعة من النظام الاجتماعى الجديد أن يكون الشخص المستفيد حاملًا للجنسية السعودية، في حين أوردت المادة العاشرة منه بعض الاستثناءات الواردة على شرط الجنسية، ونصت عليها على سبيل الحصر، وهؤلاء الفئات المستثنون لشرط الجنسبة، وهم كالتالى :

السيدة الغير السعودية، المتزوجة من شخص سعودي الجنسية.

الأرامل والمطلقات الغير حاملين الجنسية السعودية، ولهم أبناء حاملي الجنسية السعودية.

الأفراد والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

الأيتام.

الأرامل ذوات الأيتام، الذين ليس لديهم بطاقة تنقل.

هؤلاء الفئات الثلاث يمكنهم وفقا الاستثناء الوارد فى المادة العاشرة الاستفادة وإمكانية الاستحقاق من معاش الضمان الاجتماعى.

الفئات المستفيدة من معاش الضمان الإجتماعي

وفقا لنظام الضمان الاجتماعي الجديد يستحق صرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد الأسر أصحاب الدخول الضعيفة والمعدومة، وحددت لائحة النظام الجديد أن هناك فئات مستفيدة من معاش الضمان، وهم كالتالى: