نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجوزات توضح خطوات وشروط تجديد الإقامة 2021 ورسومها في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلنت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن جميع تفاصيل وأسعار رسوم الإقامات للوافدين والعاملين في جميع القطاعات والمهن المختلفة في المملكة السعودية، وقد جاء ذلك بعد تساؤل الكثير من الوافدين المتواجدين بالمملكة العربية السعودية حول معرفة رسوم تجديد الإقامة داخل المملكة حتى يقوموا بتجديدها في الموعد الرسمي لتجنب فرض الغرامة المالية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية السعودية، وتختلف قيمة رسوم الوافدين و ترتفع رسوم بعض المهن وينخفض البعض الأخر، ومن خلال موضوعنا سوف نشرح لكم خطوات تجديد الإقامة و رسوم تجديد الإقامة2021 و شروط تجديد الإقامة .

شروط تجديد الإقامة في السعودية

وضعت الإدارة العامة للجوازات السعودية بعض الشروط الهامة التي ينبغي على المقيم اتباعها لتجديد الإقامة بشكل إلكتروني وهي كما يلي :

يجب أن يكون جواز سفر المقيم ساري لمدة ستة أشهر . أن يقوم المقيم بسداد رسوم تجديد الإقامة . يشترط أن يكون المقيم داخل الأراضي السعودية . أن يكون المقيم قام بتسديد جميع المخالفات المرورية إن وجد . ألا يكون لدية مشاكل مع صاحب العمل او متكرر الغياب . أهمية وجود ذكر من الأسرة تم تسجيله على الإقامة وعمله وصل إلى 21عام .

رسوم تجديد الإقامة2021 في المملكة

قامت الإدارة العامة للجوازات السعودية بوضع رسوم الإقامة داخل المملكة السعودية للمقيمين، وهي كالأتي :

وضعت الجوازات الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة للعمالة المنزلية والتي تكون في حدود 500 ريال سعودي.

كما وضعت الإدارة العامة للجوازات السعودية الرسوم الخاصة بالتجديد للأفراد العاملين حوالى 650 ريال سعودي.

في حالة تجديد الإقامة للمواليد أو التابعين من خارج المملكة السعودية تصل قيمة الرسوم إلى 200 ريال سعودي.

إذا أراد الوافد تغير مهنته ودفع رسوم تجديد الإقامة، يقوم الوافد بدفع 1000 ريال سعودي .

طريقة تجديد الإقامة في السعودية

قامت وزارة الداخلية السعودية بتشغيل منصة أبشر الإلكترونية، والتي يمكن للمقيمين داخل المملكة السعودية من خلالها الحصول على خدمة تجديد الإقامة، و يتم تجديد الإقامة من خلال الخطوات التالية :

أن يقوم الوافد بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية . قم باختيار أبشر أفراد. عليك بكتابة اسمك وكلمة المرور الخاصة بيك في المكان المخصص له . قم بكتابة الكود المرئي للتحقق بكل دقة . انقر على أيقونة تسجيل الدخول. عليك باختيار الاستعلامات الإلكترونية،ثم اختار الجوازات. قم بالضغط على خيار تجديد الجواز. اكتب رقم الإقامة الخاص بك والكود المرئي، ثم أنقر على كلمة عرض . وأخيرا سوف يظهر لك صفحة تشمل جميع المعلومات المتعلقة بالمقيم ومدة سريان الإقامة.

وفى نهاية موضوعنا نكون قد أوضحنا الرسوم التي قامت الجوزات بوضعها وخطوات تجديدها و الشروط الواجب توافرها للقيام بتجديد الإقامة .