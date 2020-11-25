نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمطلقات والأرامل.. كيف تحصلين على قرض بـ30 ألف ريال من بنك التسليف بدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشرط الكاملة للحصول على قرض الأرامل والمطلقات ما قام بتوضيحه بنك التنمية الاجتماعية، حيث يمكن التقدم للحصول على قرض الأرامل والمطلقات دون كفيل إلا في حالتين فقط وهي يجب أن تكون المرأة المتقدم للقرض موظفة في أحد القطاعات الخاصة وعلى رأس عمله أو أن تكون ربة منزل فلابد من وجود كفيل، كما وضح حساب خدمة العملاء ولكن في حال كانت غير موظفة حكومية على رأس عملها فيجب أن يتم إحضار كفيل موظف أو موظفة حكومية رسمية على رأس العمل، وأن تمنح الالتزامات المالية المسجلة بسمة الكفالة.

الشرط الكاملة للحصول على قرض الأرامل والمطلقات

هناك عدة شروط يجب الالتزام بها وتوفرها في المتقدمة للحصول على القرض من برنامج كتف وهي:

يجب أن لا يتعدى الدخل الشهر 10 آلاف ريال.

وجود صورة هوية المتقدمة.

وجود نموذج تسليم البريد به اسم وتوقيع العميل مع اسم توقيع وختم موظف البريد السعودي.

أصل رقم حساب الآيبان المسجل في نظام على الورق الرسمي الخاص بالبنك مصدق عليه ختم البنك.

وجود نموذج 104 الذي يتم تعبئته بشكل إلكتروني مطبوع من حساب طالب التمويل ببوابة التقديم الإلكتروني للبنك مستكمل لكافة التواقيع الازمة مختوم بالختم الرسمي عن طريق مؤسسة عمل الموظف المسئول للحسم، بشرط أن لا يتعدى الاعتماد عن 60 يوم.

صورة خاصة بهوية الكفيل.

صورة هوية المتقدمة.

وجود تصريح بياني للعمل بموقع وزارة الداخلية بحيث أن يكون ساري المفعول وموظفة بالقطاع الخاص.

وجود كشف حساب 3 رواتب سابقة بتاريخ اعتماد نموذج 104 على الورق الرسمي للبنك مصدق عليه ختم البنك.

تصريح بياني خاص بالكفيل بموقع وزارة الداخلية سارية المفعول.

تصريح بياني للمتقدم متخصص بموقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

تعريف لراتب التقاعد للعميل بموقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

طريقة التقدم لقرض بنك التسليف كنف

للتقدم لقرض التسليف ببرنامج كنف عن طريق الدخول للموقع الرسمي التابع لبنك التسليف والتنمية الاجتماعية في المملكة ثم اختيار خدمات الأفراد والتقديم الالكتروني ومن ثم يتم التسجيل إلى الدخول وإنشاء حساب جديد بالمنصة وبعدها يتم دخول جميع المعلومات المطلوبة وبعدها البدء بإرفاق المستندات التي يقوم الموقع بطلبها ومن ثم إرسال طلب للحصول على القرض.