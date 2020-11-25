” Biladi boadcast buls ” برنامج إذاعي يتواصل مع المستمعين بوسائل مختلفة

دوت الخليج – بودكاست : فريق التحرير

أبرز فقراته ” جولة إخبارية ” ومذكرات خاصة ” ” ورسالة للعالم أجمع ” ” وصحتك تهمنا ” ” وفنان الإسبوع “

تواصل “دوت الخليج “ مواكبتها الحثيثة في برامجها الإنتاجية في الإعلام الرقمي الجديد ببرنامج أسبوعي مميز من خلال منصتها عبر ” بودكاست بلادي “ الذي بدأ بداية قوية في رصد الأحداث من خلال تقاريرها الكتابية والمسموعة الصوتية في تغيير جديد في منظومة العمل الصحفي ودعم للمواهب الشابة والمتيزة وإتاحة الفرصة لديهم بإظهار مواهبهم وإبدعاتهم , البرنامج الجديد

“Biladi boadcast buls” ” بودكاست بلادي بلس” سوف يكون نقلة نوعيّة وجديدة في مسارات ” دوت الخليج ” في خطتها المنهجية ومساراتها المختلفة والمتجددة .

وبيّن رئيس التحرير / عماد الصاعدي بأن “بودكاست بلادي” في بداية انطلاقته التجريبية حقق نجاحاً كبيراً من خلال الاحترافية الكبيرة في العرض والانتاج , مضيفاً أن ” أحلى القصيد ” من تعليق ريم السبيعي وإعداد / مسلط الغفيلي أذهل الجميع من خلال تسليطه في أو حلقاته على الشعراء النبطيين واستضافتهم والذي كان أولهم الشاعر محمد الثبيتي , وموضحاً بأن البرنامج في بدايته وسوف يشهدُ تطوراً كبيرا ُ من خلال استخدام التقنية الذكية في أحدث برامج الإنتاج والهندسة الصوتية .

وأردفَ ” الصاعدي ” قائلاً ” “لم يكنّ هذ التميّز فقط في ” أحلى القصيّد ” بل كانت المواكبة متنوعة لجميع الأحداث والرصد الإخباري للنشر الإلكتروني من خلال ” المقالة الأجدر في الأسبوع ” وغيرها “.

ولفت “الصاعدي” في حديثه لفريق عمل “بودكاست بلادي ” بأن البرنامج الجديد ” Biladi boadcast buls” يشمل العديّد من الفقرات المتنوعة بقالب صحفيّ مميّز بمشاركة كبيرة من المبدعيّن والمتألقيّن من المحررين ومن طلاب أقسام الإعلام والذي سوف يكون بطريقة مغايرة وتشويقيّة في ثمانية أجزاء لكل جزء 7 دقائق من عرض المحتوى الصوتي والكتابي في الوقت الكامل المخصص للبرنامج والذي تجاوز 60دقيقة والتي كانت من أبرز فقراته ” جولة إخبارية ” ومذكرات خاصة ” ” وصحتك تهمنا “” ورسالة للعالم أجمع “ ” وفنان الإسبوع ” وغيرها من أجزاء البرنامج والذي سوف يتم عرضة من خلال القنوات الرسميّة للصحيفة .