” أمير الشرقية يرعى شراكة مجتمعية لبناء مركز أورام بالقطيف يخدمة المحافظة بكاملها “

دوت الخليج – ماجد السبع – القطيف

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه في ديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء) توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية مثله رئيس المجلس الاستشاري عصام بن عبدالقادر المهيدب، وممول المشروع السيد علي الناصر السلمان، لتمويل مشروع مبنى مركز الفحص الشامل والفحص المبكر للأورام والمختبر بالقطيف.

ونوه سموه بالجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة -أيدها الله- لتطوير وتنمية القطاع الصحي، مبيناً أن القطاع الخاص والشراكة المجتمعية مساندة لهذه الجهود، وهي تعبير عن امتنان للمجتمع، وحرص على تلبية احتياجاته، مشيراً سموه لأن المشاركة المجتمعية يجب أن تقوم على دراسة الاحتياج، وفهم لمتطلبات كل مرحلة، موضحاً أن المساهمات المجتمعية واسعة في المنطقة الشرقية، ويتطلب تطويرها عملاً مؤسسياً تكاملياً بين مختلف الجهات، لتقديم نموذج مميز، يشجع على تلمس الاحتياجات، وينطلق من تعزيز قيمة الاستدامة والمؤسسية، وبعظم قيمة الشراكة، مشيداً سموه بجهود التجمع الصحي الأول بالمنطقة لتفعيل هذا الجانب، متمنياً سموه للتجمع ومنسوبيه التوفيق، مشيداً بمبادرة السيد علي السلمان، داعياً الجميع للإقتداء بها، والمبادرة لتلبية احتياجات المجتمع، واستشعار أهمية الشراكة في ذلك.

من جهته قدم علي السلمان شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -الذين رأينا على يديهما وقيادتنا الرشيدة كل خير، ولسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على دعمهما المتواصل والمستمر، مبيناً أن المشروع سيسهل على أهالي المحافظة، وهي مساهمة بسيطة لأهالي المحافظة، مؤكداً أن الله منحنا وطناً مميزاً عن كل الأوطان، ومنحنا الحرمين الشريفين، وما يقدمه الفرد هو عرفاناً وامتناناً لبذل قيادتنا التي لم تدخر جهداً لأجل أبنائها، وصحتهم وتعليمهم، وهذه المساهمة هي جزء يسير لرد جميل الدولة وبذلها، سائلاً الله أن يبارك في هذا المشروع، وأن يحمي المملكة وولاة أمرها ويوفقهم لكل خير.