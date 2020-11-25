” محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في زيارة للكلية التقنية بالقطيف “

دوت الخليج – ماجد السبع – القطيف ضمن جهود معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد للارتقاء بوحدات التدريب قام معاليه بزيارة تفقدية للكلية التقنية بالقطيف يرافقه سعادة مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية الأستاذ محمد السلوم وذلك يوم الثلاثاء الموافق 09/04/1442هـ، ولدى وصوله الكلية كان في استقباله سعادة عميد الكلية المهندس أحمد بن عثمان الغامدي ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام التدريبية.

عقب ذلك توجه معاليه في جولة تفقدية لأقسام الكلية التدريبية ومنشآتها المختلفة والخدمية اطلع من خلالها على سير التدريب وشاهد أبرز الاستعدادات والمنجزات التي قامت بها الكلية لتوفير بيئة تدريبية آمنة وجذابة أثنى من خلالها على الجهود المبذولة والمتميزة.

وفي ختام الزيارة اجتمع معاليه بمسؤولي الكلية وتم مناقشة عددًا من الأمور المتعلقة بالتدريب والوقوف على احتياجات الكلية كما تم خلال اللقاء الإجابة على أسئلة واستفسارات الحضور.

من جهته عبر المهندس الغامدي عن بالغ سعادته وشكره لزيارة معالي المحافظ للكلية والتي سيكون لها الأثر الكبير في بناء ودعم العملية التدريبية في الكلية.

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