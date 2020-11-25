منصة خبير تعلن إستقبال طلبات التدريب فى ديوان المظالم لبعض التخصصات

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عمر شويل - جدة منصة خبير تعلن إستقبال طلبات التدريب فى برنامج التطبيق العملي لطلاب وطالبات الجامعات ومعهد الإدارة العامة، حيث يتمكن بعدها قبول بعض التخصصات فى برنامج التدريب فى ديوان المظالم، والذى يأتي ضمن سلسلة الشراكة والتعاون بين المؤسسات، فيما اوضح عن التخصصات المطلوبة للتسجيل والتى يتم استقبالها عبر بوابة خبير الإلكترونية والذى نقوم بتوضيحها إليكم عبر موقعكم ثقفني.

منصة خبير تعلن إستقبال طلبات التدريب فى ديوان المظالم

تستقبل منصة خبير بداية من اليوم وحتى يوم الخميس الموافق 24/4/1442ه‍ إستقبال طلبات طلاب وطالبات الجامعات ومعهد الإدارة العامة فى الالتحاق بالتدريب العلمى فى عموم المحاكم وإدارته، والذى يساهم بشكل كبير فى زيادة فرص قبولهم فى التدريب فى ديوان المظالم، لذا يتوجب على الطلاب والطالبات الراغبين فى التسجيل عبر منصة خبير تقديم كافة البيانات المطلوبة مثل المدينة التى يرغب التدريب فيها وكذلك البيانات الشخصية المطلوبة، حيث يتم تحديد الفترة المتاحة للتقديم حسب تخصص كل متقدم، ووفقاً إلى التسهيلات الجديدة يستطيع الطلاب والطالبات التسجيل عبر البوابة الإلكترونية دون اللجوء إلى الطريقة القديمة فى التقديم والذهاب إلى أحد مقرات الديوان مما يوفر الوقت والجهد على المتقدمين.

التخصصات المطلوبة للتسجيل فى ديوان المظالم

أعلن ديوان المظالم عن التخصصات المطلوبة للتقديم والتى شملت العديد من التخصصات التالية:

تخصص ادارة مالية.

تخصص مكتبات.

تخصص ادارة الأعمال.

تخصص تقنية المعلومات.

تخصص اصول الدين.

تخصص محاسبة.

تخصص قانون.

تخصص أنظمة.

تخصص شريعة.

دبلوم دراسات قانونيه.

تخصص موارد بشرية.

تخصص ادارة موارد.

رابط منصة خبير

يتمكن الطلاب والطالبات الذين تتوافق عليهم شروط التسجيل القيام بالتقديم عبر رابط منصة خبير الإلكترونية، والذى اتاحته الحكومة السعودية ضمن سلسلة الإجراءات التى تساعد على توفير الوقت والجهد للمتقدمين.