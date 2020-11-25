استمرار تطبيق نظام الضمان الإجتماعي على المستفيدين المسجلين حاليا

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عمر شويل - جدة استمرار تطبيق نظام الضمان الإجتماعي على المستفيدين المسجلين حاليًا، بعد صدور قرار مجلس الوزراء، الذي قام بنشره المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الذي صدر الأسبوع الماضي يفيد الموافقة على نظام الضمان الإجتماعي ، ونص القرار على أن نظام الضمان الإجتماعي سيستمر في التطبيق على المستفيدين المستحقين المسجلين بالضمان الاجتماعي وقت صدور النظام الجديد ونفاذه، على أن يستمر ذلك لمدة أقصاها سنتين، مع قيام الوزارة خلال تلك الفترة بوضع خطة مجدولة وزمنية جغرافيًا ومكانيًا، والعمل على تنفيذها من أجل تطبيق النظام الجديد على المستفيدين والمستحقين، مع إستقبال الوزارة لطلبات الراغبين في التسجيل من جديد، وذلك بشكل تدريجي، مع الأخذ في عملية التسجيل ومراعاة الظروف الاجتماعية والمالية والاقتصادية، والنظام الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء تم صياغته في عدد ٢٦ مادة تحتوي على آلية وطريقة للتنظيم، فضلًا عن شروط الاستحقاق ومواد أخرى.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد

يشترط في الأشخاص المستفيدين بمعاش الضمان الاجتماعى عدة شروط يجب توافرها حتى يكون من ضمن المستفيدين بالضمان الاجتماعي، وهي كالتالي:

أن يكون الراغب في التقديم من حاملى الجنسية السعودية، ومقيمًا في المملكة بشكل دائم.

يصرف للأجنبية المتزوجة بشخص سعودي الجنسية التي أنجبت منه أطفال، وتقيم داخل المملكة العربية السعودية، وهذا الاستثناء الوحيد الذي وضعته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، من شرط أن يكون المستحق حامل الجنسية السعودية.

يستحق ضمان الإجتماعي أبناء الأرملة، الحاملة للجنسية السعودية، وإن كان زوجها أجنبي.

الأبناء المقيمين داخل المملكة العربية السعودية.

الأشخاص حاملي بطاقات التنقل، حيث يحق لهم معاش الضمان الإجتماعي، وأن كان لأفراد مجهولة الأبوين، بشرط حملهم بطاقات التنقل

الفئات التي يشملها معاش الضمان الاجتماعي

صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأن هناك مجموعة من الفئات التي يتضمنها نظام الضمان الإجتماعي الجديد، المستحقة لمعاش التضامن الاجتماعى وهم الأشخاص أصحاب الدخول المحدودة والضعيفة، والمعدنية تماما، المقيمين داخل المملكة العربية السعودية السعودية، ويمكن تقسيمها كالتالي:

الأشخاص الذين تجاوزوا سن ال٦٠، سواء كان رجل أو إمرأة، وليس لديه دخل أو عائل.

العائلات والأسر الغير معولة، مثل الأرامل والأيتام، وأسر المفقودين والمجهولين، وغيرهم.

السيدة أو المرأة بلا عائل، مثل الأرامل والمطلقات، والغائب عنها زوجها.

الأيتام.