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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق مؤسسة التقاعد الجديد استخداماته ومميزاته في المقال التالي
عمر شويل - جدة مؤسسة التقاعد تستعرض الإصدار الجديد لتطبيقاتها، أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أنه سيجرى غدًا الأربعاء الموافق ٢٥ نوفمبر، فى تمام الساعة ال١ ظهرًا، ورشة عبر تطبيق we box وذلك من أجل توضيح وتعريف المواطنين بتطبيق التقاعد عن بعد ومميزاته وأهم استخداماته، وجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد قد أعلنت عن إطلاق تطبيق جديد للأجهزة الذكية يحمل إصدار جديد فى الأيام الأولى من شهر نوفمبر الجاري، وهذا التطبيق يمكنه العمل على جميع الأجهزة الذكية اللوحية، كما أنه يعمل على معظم أنظمة التشغيل، مثل أندرويد و آي أو اس، موجهين عناية العملاء بالقيام بعملية تحديث التطبيق من أجل الاستفادة بمزايا التطبيق وخصائصه العالية.
مزايا وخصائص التطبيق الجديدة
وفقا لما نشرته مؤسسة التقاعد فإن الإصدار الجديد يتمتع بمجموعة من الخصائص والمزايا التي يمكن للعملاء الاستفادة منها وتطبيقها، ومن تلك الخصائص والمزايا التي يمكن للعملاء استخدامها والاستفادة منها:
- إمكانية التطبيق للقيام بعملية عرض للأخبار وكافة فعاليات المؤسسات، وكافة إصداراتها بشكل لحظى ومباشر.
- يتمتع الإصدار الجديد بأنه سهل التوصيل خدمة العناية بالعملاء.
- يتمتع الإصدار الجديد بخاصية تلقى وتفعيل الإشعارات.
- كما أن التطبيق يتيح ويستطيع تنفيذ وتقديم أكثر من ٢٠ خدمة إلكترونية.
ما هي الخدمات التي يمكن أن يقدمها الإصدار لعملائه
صرحت المؤسسة العامة للتقاعد أنه يمكن للعملاء بعد القيام بالتحديث، وتفعيل الإصدار الجديد، يمكنهم الاستمتاع بمجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تيسر لهم الكثير من الأمور التي هم في حاجة إليها، دون الحاجة للذهاب إلى المقار الحكومية ومقار الوزارات، ويمكنك ذلك من المنزل بشكل إلكتروني، من خلال تحميل التطبيق واصداراته الجديدة، ومن تلك الخدمات التي يمكن الاستفادة منها ويقدمها الإصدار الجديد، هي:
- يقدم لعملائه خدمة إصدار البطاقات التقاعدية إلكترونيًا.
- يستطيع العملاء متابعة كافة الطلبات الخاصة بهم.
- يمكن للعميل حجز موعد لدى المصالح الحكومية أو مقار الوزارات.
- كما يمكن للعملاء من خلال ذلك التطبيق استخراج بطاقة مستحق ومستفيد من التقاعد.
كما يمكن الإستماع بخدمة التعريف بالمعاش الفورى.
- يقدم الاصدار الجديد خدمة إصدار البطاقة التعريفية.
إلى غير ذلك من الخدمات التي تيسر حياة المواطن، وتساعده في القيام بمهامهم بسهولة ويسر.
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