نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انهيار ورشة مصنع قيد الإنشاء في الصين وسقوط ضحايا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة "شينخوا" الصينية، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، بمقتل شخصين، وفقدان اثنين آخرين، جراء انهيار ورشة مصنع قيد الإنشاء، في مدينة ليوبانشوي بمقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين.

ووفقًا للوكالة الصينية، وقع الانهيار حوالي الساعة 02:30 فجرا، مما أدى إلى محاصرة خمسة أشخاص تحت الأنقاض، حيث استطاع رجال الإنقاذ إخراج ثلاثة منهم، وأرسلوهم إلى المستشفى، فيما أعلن الأطباء عن وفاة أحدهم.

ولا يزال البحث عن الشخصين الآخرين مستمرا.