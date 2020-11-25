بدء استكمال تنفيذ الجسر البحري و أعمال طريق صفوى رحيمة

دوت الخليج – هناي بنت عبدالله-راس تنورة

اعلن مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس احمد الغامدي عن ترسية مشروع إستكمال طريق صفوى رحيمة وذلك بتنفيذ الجسر البحري واعمال الجسر اعلى دوار صفوى مع تنفيذ اعمال الانارة للطريق

ويشمل المشروع على تنفيذ جسر بحري بطول (700) متر وتنفيذ جسر آخر أعلى دوار صفوى بطول (300) متر وأعمال إنارة لكامل الطريق والجسرين إضافة للأعمال التجميلية للجسر البحري وإستكمال أعمال الطريق الرابط بطول (14) كلم مشيراً الى انه مستهدف الإنتهاء من المشروع خلال عامين

ويعتبر المشروع استكمالاً للمشروع السابق والذي تم خلاله تنفيذ إزدواج طريق صفوى / رحيمة حيث تم تنفيذ طريق مزدوج بواقع ثلاث مسارات لكل إتجاه بطول ٤.٤ كم لكامل اعمال الطريق من تقاطع طريق الدمام الجبيل السريع حتى دوار صفوى وتنفيذ امتداد الطريق حتى اسفل منسوب طبقة الاساس الاسفلتي بطول ٤.٨ كم من دوار صفوى حتى قنوات التصريف على شاطئ صفوى وتم تنفيذ عدد (24) جسراً بحرياً (قنوات تصريف مائية) للسماح بإستمرارية حركة تيار الماء حفاظاً على البيئة البحرية منها (15) قناة تصريف مائية بطول (1.30) كلم جهة صفوى والـ (9) قنوات الأخرى بطول (1.30) كلم من جهة رأس تنورة.

ويأتي المشروع ضمن خطة وزارة النقل لتسهيل التنقل بين مناطق ومحافظات المملكة ورفع مستوى السلامة المرورية، مؤكداً أن المشروع يختصر المسافة من وإلى محافظة رأس تنورة و ربط المحافظة مع مدينتي الدمام والقطيف ويعتبر مدخل آخر لمحافظة رأس تنورة.