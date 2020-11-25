قبل انطلاق النسخة الثالثة مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يجري قرعة “الملواح” للسعوديين إلكترونياً

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دوت الخليج – هناي بنت عبدالله – الرياض
أجرى مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور قرعة مسابقة الدعو (الملواح) 400 متر، التي تنطلق نسختها الثالثة يوم السبت المقبل 28 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى 12 ديسمبر المقبل، في ملهم شمال مدينة الرياض.
وأعلن نادي الصقور السعودي، المنظم للمهرجان، عن إجراء القرعة عبر النظام الإلكتروني، الذي يحدد عشوائياً ترتيب الصقور في الأشواط، التي قسمت على فئتي الملاك والمحترفين، للسعوديين، وأتاح النادي تفاصيلها عبر موقعه الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.
وبلغ عدد أشواط السعوديين التأهيلية في مسابقة الملواح، 35 شوطاً، منها 23 شوطاً للملاك، و 12 شوطاً للمحترفين، تنتهي يوم الخامس من ديسمبر، أما بالنسبة للدوليين، فسيتم الإعلان عن القرعة الخاصة بهم يوم 6 ديسمبر، وهي 12 شوطاً للملاك ومثلها للمحترفين، وتقام يومي 7 و 8 ديسمبر.
ويتأهل في الأشواط التأهيلية للملواح 7 مشاركين من كل شوط تأهيلي لمرحلة الكؤوس، ويتم تكريم الفائزين الثلاثة الأوائل من كل شوط يومياً، فيما ينال العشرة الأوائل جوائز مالية.
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