الشاعر الموينع يقيم مؤدبه غداء للشيخ عبدالعزير السديري

دوت الخليج – بدر المانع -الأحساء

اقام الشاعر المتألق علي الموينع مؤدبه عشاء بمزرعته في الأحساء للشيخ عبدالعزيز بن احمد بن تركي السديري بمناسبه زيارته لمحافظة الأحساء، بحضور عدد من رجال الأعمال يتقدمهم الأستاذ حسين الجبران والأستاذ سعيد الجبران والأستاذ علي جابر العلي والأستاذ سعد شريده الشريدة عضو جمعية الثقافة والأستاذ مصعب علي الموينع والفنان التشكيلي الإستاذ صالح اليعقوب والإستاذ إبراهيم الحمود.

وقد تخلل الزيارة تقديم عدد من القصائد في الوطن قدمها الشاعر علي الموينع وقد تفاعل الجميع معها، وفي نهايه الزيارة قدم الشيخ عبدالعزيز. السديري. شكره للشاعر الموينع على الحفاوة والترحيب من قبله وهو امر غير مستغرب من اهالي الأحساء.