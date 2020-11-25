- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
دوت الخليج – بدر المانع -الأحساء
اقام الشاعر المتألق علي الموينع مؤدبه عشاء بمزرعته في الأحساء للشيخ عبدالعزيز بن احمد بن تركي السديري بمناسبه زيارته لمحافظة الأحساء، بحضور عدد من رجال الأعمال يتقدمهم الأستاذ حسين الجبران والأستاذ سعيد الجبران والأستاذ علي جابر العلي والأستاذ سعد شريده الشريدة عضو جمعية الثقافة والأستاذ مصعب علي الموينع والفنان التشكيلي الإستاذ صالح اليعقوب والإستاذ إبراهيم الحمود.
وقد تخلل الزيارة تقديم عدد من القصائد في الوطن قدمها الشاعر علي الموينع وقد تفاعل الجميع معها، وفي نهايه الزيارة قدم الشيخ عبدالعزيز. السديري. شكره للشاعر الموينع على الحفاوة والترحيب من قبله وهو امر غير مستغرب من اهالي الأحساء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشاعر الموينع يقيم مؤدبه غداء للشيخ عبدالعزير السديري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.