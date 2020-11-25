نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الموافقة على نظام «البنك المركزي السعودي».. تعرف على أبرز اختصاصاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الثلاثاء)، على نظام البنك المركزي السعودي.

وتضمن النظام تعديلًا لمسمى مؤسسة النقد العربي السعودي ليصبح البنك المركزي السعودي، وأن يرتبط مباشرة بالملك، مع استمرار تمتع البنك المركزي بالاستقلال المالي والإداري، وذلك مواكبةً للممارسات العالمية للبنوك المركزية.

وتضمن النظام حكمًا يقضي بحلول البنك المركزي السعودي محل مؤسسة النقد العربي السعودي في كافة حقوقها والتزاماتها.

وقد حدد النظام أهداف البنك المركزي فيما يلي:

1- المحافظة على الاستقرار النقدي.

2- دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه.

3- دعم النمو الاقتصادي.

كما تضمن النظام التأكيد على أن البنك المركزي هو المسؤول عن وضع وإدارة السياسة النقدية واختيار أدواتها وإجراءاتها، إضافة إلى توضيح علاقة البنك بالحكومة والجهات الدولية الخارجية ذات العلاقة، ووضع النظام إطارًا لحوكمة أعمال البنك وقراراته.

ووفقًا للنظام، فإن البنك المركزي السعودي سيحتفظ باختصار «ساما - SAMA» لأهميته التاريخية ومكانته محليًا وعالميًا، كما أنّ الأوراق النقدية والعملات المعدنية من كافة الفئات التي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية.