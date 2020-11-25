نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنبيهات من الجوازات السعودية بخصوص وثائق السفر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضحت المديرية العامة للجوازات، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عدة تعليمات هامة بشأن جواز السفر السعودي، وهي كالتالي:

- جواز السفر السعودي وثيقة شخصية وأمنيه مهمة بالغة الخطورة، الأمر الذي يتطلب مراجعة صاحب العلاقة دون سواه، وولي الأمر للقصر والنساء.

- جواز السفر وثيقة رسمية مهمة لمن صدرت باسمه، ويجب المحافظة عليه وعدم تسليمه للغير، ولا يجوز استعماله أو محاولة استعماله من قبل شخص آخر ليس له الحق في ذلك، كما أنه لا يجوز رهنه أو استعماله في غير الغرض المخصص له، أو إتلافه أو تمزيق بعض صفحاته، ويجب اتخاذ الحيطة للحيلولة دون العبث في مدوناته سواء بإضافة أي معلومات للجواز أو حذف أو تعديل للمعلومات الواردة فيه أو أختام جواز السفر، أو تقديم أي وثائق غير صحيحة لتسهيل الحصول عليه بطريقة غير نظاميه.

- جواز السفر السعودي صالح لمدة عشر سنوات أو خمس سنوات من تاريخ إصداره ولعدة سفرات، أو إلى أن تنتهـي صفحاته أيهما أسبق. ولا يكون صالحًا للتمديد بعد انتهاء صلاحيته ويتعين الحصول على جواز سفر جديد.

- يجب في حال فقدانه داخل المملكة إبلاغ أقرب إدارة جوازات أما في حال فقدانه خارج المملكة فيجب إبلاغ أقرب ممثليه سعودية عن فقدانه أو سرقته وتحرير محضر بذلك لدي الشرطة في الدولة المتواجد بها.

- على المواطن تسجيل جواز سفره لدى ت المملكة في الدولة المتواجد بها وذلك لما يترتب على تسجيل جواز السفر من مزايا تتحقق عن طريق السفارة خاصة عندما يفقد جواز سفره أو عندما يحدث له أي عارض.

- يجب عدم استعمال جواز سفر غير عائد له أو الاحتفاظ بأكثر من جواز سفر عادي صالح للاستعمال.

- يجب ملاحظة سريان مفعول جواز سفرك قبل السفر إلى الخارج بوقت كاف حتى لا تتعرض للتعطيل فإذا كنت قاصدًا السفر إلى الدول العربية فيجب أن يكون جواز سفرك ساري المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أما في حال السفر إلى الدول الأخرى فينبغي أن تكون المدة المتبقية في صلاحية جواز السفر أكثر من ستة أشهر حيث إن هذه الدول لا تقبل الدخول إليها إذا كانت صلاحيته أقل من ذلك.

- التأكد قبل مغادرتك المملكة إلى الخارج من أن الدول التي ترغب السفر إليها تتطلب تأشيرة دخول إليها.

- يجب أن تكون مغادرتك المملكة أو الدخول إليها من أحد المنافذ المخصصة لذلك وأن يتم ختم جواز سفرك من الجوازات بالمنفذ بختم الخروج أو الدخول.

- يجب الالتزام بأنظمة وقوانين البلد التي تسافر إليها حيث إنك سفير لوطنك فأحرص على أن تكون ممثلًا مشرفًا لبلدك حتى تنقل الصورة المشرفة لمجتمعك الإسلامي الغني بقيمه العالية وأخلاقه النبيلة.

- ينص النظام على عقوبات مشددة على كل مواطن يخالف نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية.

-احرص عند سفرك للخارج على عدم السكن بالمناطق النائية وغير الآمنة وعدم الظهور بالمظهر الذي يغري ضعاف النفوس كحمل النقود بكميات كبيرة أو لبس المجوهرات واستخدامها.

- يجب على المواطن الاحتفاظ بجواز سفره داخل المملكة في مكان أمن وأن لا يحمله معه في تنقلاته داخل المملكة باعتبار أن بطاقة (الهوية الوطنية) هي وسيلة إثبات الهوية داخل المملكة.

عدم السفر الى الدول الغير مصرح السفر لها إلا بتصريح من الجهات المختصة.