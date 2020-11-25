نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بنك ساب الأسرع للسعوديين والمقيمين أون لاين بدون تحويل الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من السعوديين والمقيمين المغتربين على أراضي المملكة، عن الحصول على أسرع تمويل إسلامي من بنك ساب بدون تحويل الراتب، يوافق أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما توفره عدة بنوك عاملة في جميع محافظات المملكة، لعل من أبرزها بنك ساب أو المصرف السعودي البريطاني، وهو أحد أشهر البنوك الخاصة العاملة بالمملكة،والذي يقدم عدد من الخدمات التي تغطي جميع التمويلات والأعمال المصرفية للعملاء، لعل من أبرزها قرض التمويل الخاص للمواطن أو المقيم بدون تحويل الراتب أو ضمانة الكفيل، بجانب تمويلات التخطيط للزواج أو لإجازة عائلية، وتمويل تعليم الأبناء بالمدارس والجامعات الخاصة، بجانب تمويلات السيارات والعقارات، وأبرز ما يميزه، أنه يتيح اختيار إحدى صيغتي التمويل إما بصيغة التورق أو المرابحة.

أسرع تمويل إسلامي من بنك ساب

ويوفر بنك ساب تمويلاً شخصيًا متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال طريقة التورق، وهي أحد أنواع البيوع المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية في ساب، لما يمتلكه من معادن تم شراؤها من السوق الدولية، ومن ثم يبيعها للعميل بمعدل نسبة سنوي ثابت ومعلوم، على أن يقوم العميل بتوكيل إدارة الخزينة في المصرف ببيعها بالنيابة عنك للحصول على النقد، ويصل مبلغ التمويل لمليون ونصف المليون ريال سعودي في خل 3 ساعات فقط، حال اكتمال المرفقات المطلوبة، مع العلم بأنه سيتم الإعفاء من المديونية في حالة الوفاة أو العجز الدائم، أما في حالة السداد، يتم التقسيط الخاص بالقرض على دفعات تتناسب مع قدرة ودخل العميل بحد أقصى 60 شهرًا.

شروط الحصول على تمويل بنك ساب

ألا يقل عمر العميل المستحق للتمويل عن 21 عامًا.

ألا يزيد عمر العميل المستحق عن 58 عامًا للقطاع الحكومي و 60 عامًا للقطاع الخاص.

الحد الأدنى لراتب المتقدم 3000 ريال سعودي للمواطنين والمقيمين..

ألا تقل مدة الخدمة في الوظيفة الحالية عن شهر واحد للسعوديين و ثلاثة أشهر للمغتربين.

تقديم كافة الأوراق المطلوبة التي توثق البيانات الشخصية للمتقدم.

رابط الاستعلام والتقديم عبر بنك ساب

عن كيفية الاستعلام والتقديم للحصول على أسرع تمويل إسلامي من بنك ساب، يُرجى في البداية توفير تقديم (صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو صورة من رخصة الإقامة للمقيمين – بيان مفردات بالراتب لم يمضِ على تاريخه شهر واحد – خطاب تحويل راتب)، ثم تسجيل الدخول عبر: https://www.sabb.com/ar، واتباع باقي الخطوات الأساسية وتقديم طلب رسمي، مع العلم أنه يوجد بعض الرسوم الإدارية بقيمة 1.05% من مبلغ التمويل أو دفع مبلغ 5250 ريال سعودي أيهما أقل.

الاستفادة من برنامج ساب أقساط

واستمرارًا للعروض المميزة والأطروحات القوية التي يُقدمها في جميع أنحاء المملكة لعملائه، أطلق البنك رسميًا، برنامج “ساب أقساط”، وهي التي تمكن العميل من تقسيط اشتراكه لدى نوادي وقت اللياقة لمدة تصل إلى ١٢ شهر أي لمدة عام واحد، شريطة استخدامك بطاقات ساب الائتمانية بحد أدنى 2000 فقط ألفين ريال سعود، لافتة إلى أن تلك المبادرة سارية حتى الـ 31 من شهر يناير المقبل 2021.

تحميل تطبيق ساب للجوالات

ومن ناحية أخرى، وفي ظل الانتشار الواسع للبنك في جميع أنحاء المملكة، وتوسيع قاعدة عملائه، أطلق sabb رسميًا، تطبيق بنك ساب للجوالات الذكية، والذي يمكن العميل من الحصول على خدماته المختلفة بطريقة آلية وسريعة دون الحاجة للذهاب إلى الفروع، ويساعد أيضًا في إدارة الحساب البنكي والاستعلام عن الرصيد وإصدار البطاقات والحصول على الخدمات سداد الفواتير الخدمية، وكذلك حجز موعد، وغيرها، ويمكن تحميل عبر المنصات المختلفة للهواتف الذكية كالآتي:

تحميل تطبيق بنك ساب لهواتف الأندرويد (الرابط ) تحميل تطبيق بنك ساب لهواتف الأندرويد (الرابط)