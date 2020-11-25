نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل على منزل أحلامك من تمويل عقار الإنماء فلل شقق أراضي بأفضل الأسعار في المقال التالي
عمر شويل - جدة احصل على منزل أحلامك من تمويل عقار الإنماء أطلبه إلكترونياً عبر منصة عقار الإنماء التي تتيح اختيار مسكنك بنفسك وتحديد المنطقة التي تريد العيش فيها، تعد هذه المميزات ضمن الحلول السكنية التي يطرحها مصرف الإنماء بالتعاون مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في إطار المشاريع المقامة والوحدات السكنية المدعومة، وفق الشروط والأحكام المحددة، يأتي هذا لتسهيل عملية التملك للمواطنين الذين يبغون الحصول على مسكن أفضل، ومن هنا خصص البنك عدد من الحلول الميسرة للغاية والتي تشمل خدمات الدعم ومشاريع الوزارة لمن لا يعرف الوصول إليها، فمن خلال التعامل مع البنك في أخذ قرض عقاري مع إمكانيات كثيرة متاحة تغطي العديد من المزايا التي يحلم بها العملاء.
قرض عقاري من مصرف الإنماء
متاح ضمن خدمات الأفراد عبر الموقع الإلكتروني الذي يتيح إمكانية الحصول على منتجات التمويل العقاري في عدد كبير من المشاريع المدعومة من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، التي تتميز بأنها مدعومة من الحكومة ومشاريع ممتازة في عدد من المحافظات والمناطق بالمملكة العربية السعودية، تقدر أن تختار من تلك المنتجات ما يناسبك، كما يمكنك تلقي المساعدة عبر الاتصال على رقم مصرف الإنماء 800 120 8000.
تمويل عقار الإنماء
متاح هذا النوع من التمويل بمزايا لا حصر لها تكمن في:-
- يمكنك تحديد من (الفلل -الشقق – الأراضي) عبر منصة عقار الإنماء الإلكترونية التي تضم مجموعة كبيرة من الشركات ضمن مشاريع الوزارة محددة الأسعار لكل نوع، كما تتمكن من اختيار المنطقة التي تريد السكن بها مع الحي والشارع عبر الموقع www.alinma.com.
- تقوم المنصة الإلكترونية بإدارة طلبات العقار.
- إمكانية البحث عن منطقة العقار أو الفلة أو الأرض الذي تريده إلكترونياً عبر الخارطة الموجودة عبر الموقع.
- معرفة أسعار العقارات من خلال الموقع.
- يتم فرز العقار بناءاً على (تفاصيل المنزل – عمر العقار -السعر – عدد الغرف – المنطقة)..وغيرهم.
- موقع المنزل أو العقار موضح على الخريطة لكي يسهل الوصول إليه.
- يمكنك استخدام حاسبة التمويل العقاري التقريبية أو تلقي المساعدة عبر الاتصال على هاتف مصرف الإنماء المذكور أعلى المقال.
- بعد تحديد العقار أو الشقة التي تريدها يمكنك طلب التمويل من بنك الإنماء سواء من منتجات التمويل العقاري أو منتجات بالتعاون مع وزارة الإسكان صندوق التنمية…دمتم سالمين جميعاً.
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