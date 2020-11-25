تمويل شخصي بدون تحويل راتب الراجحي 1442 مصرف الراجحي مباشر Alrajhi Bank

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عمر شويل - جدة تمويل شخصي بدون تحويل راتب الراجحي 1442 أكثر البنوك رواجاً وبحثاً في المملكة العربية السعودية، لأن بنك الراجحي يقدم أنواع مختلفة من القروض حتى يتناسب مع العملاء، وتتميز القروض بأنها تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو من أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية ومن بين تلك القروض التي يقدمها هي التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب بصورة مباشرة إلى البنك كما أنه يمكن الحصول على القرض في وقت سريع.

تمويل شخصي بدون تحويل راتب الراجحي

يقدم الراجحي مباشر أفراد كثير من الخدمات، تجد بسهولة عبر الموقع الإلكتروني خدمة فتح حساب الراجحي أون لاين، ويستطيع عملاء بنك الراجحي الحصول على قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل، والتمويل الشخصي في اسرع وقت وبطريقة سهلة، وهو قرض شخصي حتى يتمكن العميل من تلبية جميع احتياجاته سواء كانت شراء أشياء هامة.

قرض شخصي بدون تحويل راتب الراجحي

من العروض المقدمة في موقع الراجحي مباشر أفراد خدمة تجديد بطاقة الراجحي المنتهية أو الملغية، وكذلك الحصول على تقسيط سيارات الراجحي بدون كفيل، ولكي تتعرف على أفضل العروض يمكنك الدخول على موقع بنك الراجحي أون لاين، أو الذهاب إلى أقرب فرع لبنك الراجحي، وطلب النموذج ومعروفة الشروط والأوراق المطلوبة وتقوم بتقديمها حتى تتمكن من الاستفادة من كافة عروض الراجحي للأفراد والشركات، وكذلك الراجحي تداول.

أنواع التمويل الشخصي الراجحي

التمويل الشخصي “وطني”: تمويل وطني شخصي متوافق مع الشريعة الإسلامية من مصرف الراجحي.

التمويل بضمان العقار: تمويل يمنح بضمان العقار الذي يملكه العميل.

تمويل وطني المرن: تمويل شخصي للعملاء الموشكين على التقاعد،يحصل عليه حتى لو بقى على تقاعده أقل من 5 سنوات.

نموذج طلب قرض تمويل شخصي بدون تحويل الراتب

سبق وقدمنا لكم أفضل تمويل شخصي من الشركة السعودية للتمويل، وكيفية الحصول عليه، وتمويل شخصي بنك الجزيرة، ويمكنك الدخول على موقع الراجحي التمويل الشخصي، أو الذهاب إلى فرع من فروع بنك الراجحي وطلب النموذج والقيام بتعبئة البيانات التالية:

الاسم بالكامل

الجنس

العمر

الجنسية

رقم الحساب الخاص بك في بنك الراجحي.

رقم البطاقة الشخصية.

الراتب الشهري.

نوع العمل سوء خاص او حكومة.

نوع القرض.

رقم الهاتف.

المنطقة.

البريد الالكتروني.

شروط الحصول على تمويل شخصي بدون كفيل

شروط الحصول على تمويل شخصي هي:

أن يكون الشخص الراغب في الحصول على قرض سعودي الجنسية

وألا يقل راتبه عن عشرين ألف ريال سعودي

وألا يزيد عمره عن خمسة وخمسين عاما

وألا يقل عن خمسة وعشرين عام

بالإضافة أن يكون مر على وظيفته عام وأن تكون مدة العمل خمس سنوات

وتتراوح مدة السداد بين عام حد أدنى إلى خمس أعوام حد أقصى.

مبلغ قرض التمويل الشخصي

قيمة التمويل الشخصي تتراوح بين خمسين ألف ريال سعودي إلى خمسمائة ألف ريال سعودي، ولا يتجاوز مبلغ سداد القسط ثلث الراتب بالإضافة إلى فرض واحد في المائة قيمة الرسوم الإدارية من قيمة القرض.