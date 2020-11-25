نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن متى ينزل شهر ربيع الآخر 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل العديد من الأفراد السعودية عن حساب المواطن متى ينزل، وذلك لأن برنامج حساب المواطن يُعتبر أهم البرامج التمويلية التي يحظى باهتمام السعوديين، حيث يتم التسجيل في برنامج حساب المواطن لجميع السعوديين محدودي الدخل، ثم يتم قبول طلب التقديم، ليتم استلام مبلغ مالي شهرياً يتم تحديده على حسب الحالة المادية التي تمر بها الأسرة أو الفرد المتقدم بالطلب، لذلك سنتعرف كيفية تسجيل جديد في حساب المواطن، وكذلك شروط التقديم.

حساب المواطن 1442

برنامج حساب المواطن النقدي، هو برنامج يدعم جميع أفراد الشعب السعودي الذين يريدون تحسين الدخل الشهري لهم.

حيث يقوم القائمين على البرنامج بتقسيم الأفراد المستفيدين من البرنامج إلى ثلاثة فئات تتحد كل منهم على حسب الدخل الشهري لهم، حيث:

الفئة ذات الدخل المنخفض، وتلك الفئة يتراوح الدخل الشهري لها من أقل قيمة إلى 11999 ريال سعودي شهرياً، فتلك الأسرة تستحق الدعم من البرنامج بنسبة 100%. ثم تأتي الأسر التي يتراوح الدخل الشهري لها ما بين 12 ألف ريال إلى 15299 ريال سعودي، فهنا تلك الفئة ستحصل على الدعم بنسبة تصل إلى 75% من مبلغ الدعم الكلي. الفئة الثالثة والأخيرة، هي فئة الأسر التي يتراوح الدخل الشهري لها ما بين 15300 إلى 15 ألف ريال سعودي، تلك الأسرة ستحصل على قيمة 50% من الدعم الكلي المُقدم من البرنامج.

كما يمكنك التقديم في برنامج حافز الذي يوفر لك عمل دائم بأجر شهري ممتاز.

حساب المواطن متى

يتم صرف دفعة البرنامج للمستفيدين في شهر ربيع الآخر لسنة 1442 بما يوافق شهر ديسمبر لعام 2020، حيث سيتم صرف قيمة المعونة بعد أربعة عشرة يوماً ليتم صرف شهر ربيع الآخر.

أما موعد نزول دفعة شهر جماد الأول1442، فسيتم صرف المبلغ في تاريخ الثلاثاء 1442/05/21هـ الموافق 2021/01/05م، أي باقي أربعون يوماً.

وبالنسبة لموعد نزول المعونة لشهر جماد الآخر 1442، فإنه سيتم صرف قيمة البرنامج في تاريخ الأربعاء 1442/06/28هـ الموافق 2021/02/10م، أي باقي حوالي 76 يوماً.

فتلك هي مواعيد نزول الدفعات الخاصة بالثلاث الشهور القادمة، لتتمكن من استلام مبلغ المعونة من البرنامج.

كيفية التسجيل جديد في حساب المواطن1442

أما بالنسبة لأولئك الذين يريدون التسجيل في البرنامج، فإنه يمكنك التقديم والحصول على الدعم من خلال تلك الخطوات التالية:

تقوم في البداية بالدخول على منصة برنامج حساب المواطن. قم بالضغط على خدمة “تسجيل جديد”. يتم فتح نافذة يوجد بها مربع البيانات الخاصة بك، فقم بكتابة جميع البيانات بصورة صحيحة مع تحري الدقة، حتى لا يتم رفض الطلب. بعد كتابة كافة البيانات، قم بالضغط على إرسال. يتم استلام رسالة نصية على هاتف المحمول، فقم بكتابة الكود الخاص بعملية التفعيل. قم بالنقر فوق “حفظ”. قم بالتسجيل مرة أخرى بكتابة رقم الهوية الخاص بك، ليتم استلام الرقم السري الخاص بالحساب. وبذلك سيتم مراجعة كافة البيانات التي قمت بإدخالها، ليتم استلام رسالة تأكد عملية التسجيل.

وبذلك يكون قد تمكنت من التسجيل في برنامج حساب المواطن1442، ومعرفة حساب المواطن متى ينزل خلال الثلاث أشهر القادمة.