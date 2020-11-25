نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد انتهاء دعم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص في المقال التالي

عمر شويل - جدة التأمينات الاجتماعية السعودية بالمملكة العربية السعودية تعمل بأقصى ما لديها لدعم العاملين السعوديين في شتى المجالات والقطاعات، وخاصة العاملين في القطاع الخاص الذين تأثروا كثيرا بتداعيات فترة انتشار فيروس كورونا الذي صاحب ظهوره ركود في سوق العمل وإعلان المملكة العربية السعودية حظر التجوال في جميع أنحاء المملكة.

ووفقا لكل التداعيات الذي تم ذكرها صدر مرسوم كريم من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتمديد بدعم العاملين في القطاع الخاص المتأثرين من تداعيات فيروس كورونا المنتشر.

فترة دعم مؤسسة التأمينات الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص :

أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تمديد دعم العاملين في القطاع الخاص اعتبارا من نوفمبر الجارى 2020 م وينتهي في شهر يناير القادم 2021 م، وتصل مدة دعم العاملين في القطاع الخاص لتسعة أشهر مقدمة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للعاملين الذين تضرروا بجائحة فيروس كورونا في الآونة الأخير.

الفئات المستحقة للدعم من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن دعمها للقطاع الخاص سيكون شامل القطاعات الذي حدث ركود لديها في الآونة الأخيرة وهي أنشطة الإقامة، وكالات السفر، ومشغلو الجولات السياحية، وخدمات الحجز، والأنشطة المتصلة بها، والنقل الجوي، والأنشطة الرياضية، وأنشطة التسلية، والترفيه، والأنشطة الإبداعية، والفنون أيضاََ.

بالإضافة إلى ذلك دعم لهذه الأنشطة سيكون بنسبة 50 ٪ كحد أقصى من الهيئة لدعم هذه الأنشطة، حيث وضعت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عدة ضوابط وشروط الاستحقاق التي تضم وزارات (المالية، الاقتصاد والتخطيط، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

شروط استحقاق العاملين للدعم من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية :

أن تكون المؤسسة من المؤسسات التي ذكرها سلفا ومن المؤسسات التي تأثرت بتداعيات فيروس كورونا المستجد. أن تكون المؤسسة شملها قرار المفوض الكريم بالدعم من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. ألا تزيد نسبة الدعم عن 50 ٪ كحد أقصى. يجب على المؤسسة تخفيض عدد العاملين المدعومين من المؤسسة بنسبة 50 ٪ ذلك من خلال حساب الهيئة اون لاين.

ومن الجدير بالذكر في حالة عدم التزام المؤسسة بهذه الشروط سيتم شطب جميع العاملين المدعومين من الهيئة، وذلك من خلال حساب المنشأة في نظام التأمينات الاجتماعية اون لاين، ويتحمل صاحب العمل كامل أجورهم وبما في ذلك اشتراكاتهم للتأمينات الاجتماعية، ويحق لصاحب العمل استبعاد أي من العاملين ومطالبتهم بالعودة إلى العمل.

وبذلك سينتهي دعم التأمينات الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص بحلول يناير 2021 م وسط قلق من العاملين في القطاع الخاص لهذا الأمر.