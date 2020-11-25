نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة أو برقم الهوية عبر أبشر 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتاحت وزارة الداخلية خدمة استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة أو برقم الهوية من خلال منصة أبشر الإلكترونية التابعة للوزارة، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير خدماتها المقدمة للمتعاملين معها من المواطنين والمقيمين في المملكة على حد سواء، وذلك من أجل تقليل الخروج من المنزل نظراً للظروف الصعبة التي تمر بها المملكة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وتطبيق إجراءات العزل الاجتماعي المتبعة في كل دول العالم حالياً.

الاستعلام عن المخالفات برقم اللوحة

يمكننا الاستعلام عن المخالفات المروريّة برقم لوحة السّيّارة في السّعوديّة باتّباع الخطوات الآتية:

أولًا قم بالدخول إلى موقع أبشر الإلكتروني.

قم باختيار الخدمات الإلكترونية المتوّفرة على بوابة أبشر.

ومن الخدمات الإلكترونية قم باختيار (المرور).

ثم قم باختيار خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

قم بكتابة رقم لوحة السيارة، وكتابة البيانات الخاصة بالمُستعلم.

إدخال الرمز التأكيدي الذي يظهر أسفل الشاشة.

ثم أضغط على خيار “عدد المخالفات”

في النهاية انقر على “عرض” ، لتظهر لك جميع المخالفات المرورية لسيارتك، وكذلك أماكن وأوقات حدوثها، ومع معرفة إجمالي رسوم المخالفات المرورية المطلوبة للسداد لكل مخالفة.

، لتظهر لك جميع المخالفات المرورية لسيارتك، وكذلك أماكن وأوقات حدوثها، ومع معرفة إجمالي رسوم المخالفات المرورية المطلوبة للسداد لكل مخالفة. أما في حال إذا لم يكن يوجد أي مخالفات مرورية على السيارة سوف يظهر أيضا في هذه الصفحة.

الاستعلام عن المخالفات برقم الهوية

ويمكن للمواطنين في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية عبر موقع أبشر الإلكتروني عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أولًا قم بالدخول إلى موقع أبشر الإلكتروني.

قم باختيار الخدمات الإلكترونية المتوّفرة على بوابة أبشر، ثم اختر “الاستعلام عن المرور“.

بعد ذلك قم بالضغط على “الاستعلام عن المخالفات المرورية”.

قم بإدخال رقم الهوية لصاحب الطلب في الخانة المخصصة لذلك، أو رقم الإقامة.

ثم ادخل رمز التّحقّق المرئيّ ثمّ اضّغط على أيقونة “عرض” .

. في النهاية سيقوم النظام باستعراض عدد المخالفات الموجودة التي تتعلّق بصاحب الهويّة مع تفاصيلها.

الاعتراض على المخالفات المرورية 2020

يحق لكل مواطن داخل المملكة العربية السعودية تقديم اعتراض على المخالفات المرورية من خلال أبشر المرور والدخول إلى صفحة الاعتراض على المخالفات المرورية، ولكن بالشروط التي حددتها وزارة الداخلية السعودية، فينبغي الاطلاع عليها عبر الموقع ثم تقوم بكتابة سبب الاعتراض.

يجب ألا يمر أكثر من شهر واحد على تسجيل المخالفات المرورية، لذلك يلزم تقديم الاعتراض قبل مرور شهر.

إذا كنت تنوي تقديم شكوى لا تقم بدفع قيمة المخالفة، لأنه لا يتم قبول الاعتراض بعد دفع قيمة المخالفات المرورية

لا يمكنك تقديم اعتراض على المخالفات المرورية أكثر من مرة واحدة فقط.

خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية

في البداية قم بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

قم بتسجيل الدخول إلى البوابة من خلال إدخال البيانات المطلوب إدخالها لإتمام عملية تسجيل الدخول.

قم باختيار “خدماتي” من القائمة الرئيسية، ومن ثم قم بالضغط على“المرور”.

من القائمة الرئيسية، ومن ثم قم بالضغط على“المرور”. بعد ذلك اختر خدمة (الاعتراض على المخالفات المرورية).

قم تحديد المخالفة التي ترغب في الاعتراض عليها، مع ضرورة كتابة كافة الملاحظات المتعلقة بطلب الاعتراض وقم باختيار سبب الاعتراض ثمّ الموافقة على الشّروط.

بعد إتمام الخطوات السابقة قم بالضغط على خيار (تقديم الاعتراض).

طريقة سداد المخالفات المرورية عن طريق النت

هنالك العديد من الطرق المتبعة لتسديد المخالفات المرورية التي يجب أن يقوم بها المواطن أو المقيم لكي يتمكن من دفع قيمة رسوم المخالفات إلكترونياً ومن هذه الخطوات:

أولاً قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر.

قم بتسجيل الدخول إلى المنصة من خلال إدخال بيانات المستخدم المتمثلة في اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم اضغط على الاستعلام عن المخالفات المرورية.

بعد ذلك قم إدخال البيانات المطلوب إدخالها في الخانات المخصصة لذلك، مثل رقم السيارة، ورقم الرخصة.

ثم اضغط على “عرض قيمة المخالفة”.

بعد ذلك ستظهر قيمة المخالفة المرورية الخاصة بالمستعلم عن الخدمة.

ثم قم بالضغط على خيار “سداد”، واتبع التعليمات الإلكترونية المرفقة لاستكمال إجراءات التسديد.

رقم المرور للاستعلام عن المخالفات المرورية

قامت إدارة المرور في المملكة العربية السعودية بتقديم حل للمشكلة التي تواجه بعض المواطنين، وذلك من خلال تقديم بعض الأرقام الخاصة بإدارة المرور، ليتمكن المواطنين من معرفة المخالفات المرورية من خلال رقم اللوحة أو من خلال الهوية الوطنية، ذلك عن طريق الاتصال الأرقام الأتية، وهي:

الهاتف: 920020405

الفاكس: 00966114419688

البريد الإلكتروني: [email protected]

وإلى هنا، نكون قد وصلنا إلى ختام المقال وقد تعرفنا من خلاله على خطوات استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة و برقم الهوية الوطنية ومعرفة طريقة الاعتراض علي المخالفات المرورية وطريقة سدادها كما تعرفنا على الأرقام المخصصة للاستعلام عن المخالفات المرورية.