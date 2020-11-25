نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمعيات ملاك و أربع متطلبات لفتح الحساب البنكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد برنامج ملاك من أهم البرامج التابعة لوزارة الإسكان السعودية التي يبحث عنها المواطن السعودي لفتح حساب بنكي، حيث أعلن برنامج ملاك عن المتطلبات الجديدة الخاصة به اللازمة لفتح الحساب البنكي من أجل جمعيات الملاك وجمعيات المجمعات السكنية، ويتم هذا التعديل للمتطلبات الأخيرة وفقاً لآخر تعديل صادر من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” لتشمل أربعة متطلبات، وذلك بهدف تيسيير وتسهيل التعاملات المالية لجمعيات الملاك مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات في الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة.

أوضح البرنامج من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في بيان له أن المتطلبات الجديدة، وذلك لفتح الحسابات البنكية باسم جمعيات الملاك لدى البنوك السعودية تحت إشراف وأوامر صادرة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، حيث جاءت متماشية مع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها ولائحته التنفيذية، وذلك بهدف مما يساعد في تقليص متطلبات فتح جمعيات ملاك للحسابات البنكية ونعرض من خلال هذا المقال المتطلبات الأربعة لفتح الحسابات البنكية لجمعيات الملاك.

خطوات فتح حساب بنكي لجمعيات الملاك:

توفير خطاب من مدير العقار يطلب فيه فتح حساب متضمنا أسماء المفوضين بإدارة الحساب وتشغيله مصادق عليه من رئيس الجمعية العامة بالإضافة إلى صورة من النظام الأساسي للجمعية صورة من شهادة تسجيل الجمعية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار صورة من هويات المفوضين بإدارة الحساب وتشغيله

ومن الجدير بالذكر أن خطوات فتح الحساب البنكية لجمعيات الملاك في السابق تستوجب توفير العديد من المتطلبات مثل (خطاب من المشرف العام على التنظيم العقاري أو مدير برنامج “ملاك” وصورة من قائمة أعضاء مجلس إدارة الجمعية مصادق عليها من قبل المشرف العام على التنظيم العقاري أو مدير برنامج “الملاك” بالإضافة إلى صور هوياتهم وقرار تعيين رئيس الجمعية) وغيرها من المتطلبات التي كانت تؤثر على قدرة الجمعيات على الوفاء بها، ويستهدف برنامج “ملاك” تعزيز ثقافة التعايش المشترك وحسن الجوار وتخفيف النزاعات بين الملاك من خلال تنظيم إدارة العقار وتسهيل الأعمال والإجراءات من خلال منصة إلكترونية تضمن حسن الانتفاع من العقار والأجزاء المشتركة فيه وفق الأنظمة والتعليمات لتيسير أعمال الصيانة والتشغيل لضمان استدامة عمر العقار.