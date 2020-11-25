نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قص البوردنق الخطوط السعودية وطريقة الحصول علي البطاقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قص البوردنق الخطوط السعودية هي خدمة من الخدمات الالكترونية التي تقدمها الخطوط الجوية في المملكة العربية السعودية، وتقوم الخطوط الجوية السعودية بتقديم هذه الخدمة لجميع المسافرين للاستمتاع بالسفر، كل ما يجب علي المسافر فعله هو اتباع بعض الخطوات البسيطة والسهلة والتي سنقوم بعرضها من خلال هذا المقال للعمل علي إصدار بطاقة الصعود إلي الطائرة . قص البوردنق الخطوط السعودية وطريقة إصدار بطاقة الصعود يجب علي المسافر الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بالخطوط الجوية في المملكة العربية السعودية.

سوف يجد المسافر الصفحة التي تحتوي علي الشروط والأحكام والتي تمكن المسافر من إصدار بطاقة الصعود من خلال الإنترنت .

يجب عليك قراءة جميع الشروط و الأحكام التي توجد أمامك بشكل جيد وبعده يتم الموافقة علي تلك الشروط إذا كانت تناسبك.

يجب علي المسافر الضغط علي أيقونة القبول في اسفل الصفحة .

يقوم المسافر بالضغط علي ” إظهار بطاقة الصعود” .

يتم الدخول إلي صفحة جديدة بها بيانات ملفه الشخصي.

يجب عليك تحديد رقم التذكرة الالكترونية ظن ثم يجب عليك تحديد أوقات المغادرة و بعض التفاصيل المطلوبة أمامك.

يتم الحصول علي تذكرة السفر من خلال الجوال أثناء عملية الحجز.

يتم الدخول إلي صفحة جديدة بها جميع البيانات للتأكد من صحتها .

يجب الضغط علي أيقونة “تأكيد”.

يجب علي المسافر أن يقوم بطباعة الصفحة التي يوجد بها جميع البيانات.

بعد الانتهاء من الطباعة يجب الضغط علي ” متابعة”.

سيظهر أمامك رسالة ” تم الانتهاء بنجاح ” من كافة الإجراءات. قص البوردنق الخطوط السعودية وطرق الحصول علي البطاقة بعد أن يقوم المسافر باستلام الرسالة الخاصة بتأكيد حجز التذكرة بشكل إلكتروني يجب علية الضغط علي رقم الحجز قليلاً حتي يتم نسخ الرقم .

قليلاً حتي يتم نسخ الرقم . يجب علي المسافر الضغط علي تسليم بطاقة الصعود إلى الطائرة ،ثم يقوم بلصق رقم الحجز ويجب علية كتابة جميع البيانات الموجودة أمامه من اسم وغيرها.

،ثم يقوم بلصق رقم الحجز ويجب علية كتابة جميع البيانات الموجودة أمامه من اسم وغيرها. يتم الانتقال إلى صفحة يوجد بها تفاصيل الرحلة، ثم الضغط علي أيقونة” قبول نقل البضائع الخطرة “من أسفل الصفحة.

.الدخول إلي قسم الحجوزات ويتم دفع الرسوم ثم النقر فوق رمز إكمال تسجيل الدخول.

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