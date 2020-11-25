” بالأسماء.. تكريم 16 مزارعًا في القطيف بحقائب إرشادية.. وحواء تزاحمهم لأول مرة “

دوت الخليج – ماجد السبع – القطيف نظّم قسم الإرشاد الزراعي بمكتب الوزارة بمحافظة القطيف برنامجًا إرشاديًا عن (خدمة أشجار المانجو) وذلك في يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 بمزرعة حسن أحمد السنبل.

وتناول البرنامج الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعين، إلى جانب تقديم نبذة عن زراعة شجرة المانجو في المنطقة بالطريقة الخضرية واللاخضرية، وطرق العناية بها، وموسم زراعتها وكيفية العناية بها.

وصاحب البرنامج توزيع 16 حقيبة إرشادية من ضمن 200 حقيبة يقدمها الفرع لبعض مزارعي المنطقة نظير تعاونهم المسبق خلال فتره الجائحة.

ويسعى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية من هذه الفعالية لدعم المزارعين ومساعدتهم لتطوير مهاراتهم في الإنتاج الزراعي وبمتابعه دائمة من مدير فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري ونائبة المهندس مبارك بن حمود العريدي.

أسماء المزارعين حسب التسلسل الأبجدي:

1- إبراهيم مهدي درويش.

2- جعفر عبدالله الصبيخي.

3- حسن أحمد السنبل.

4- حسن السلطان.

5- حسن عبدالله الشيخ.

6- زهره أحمد اليوسف (كأول امرأة تكرّم من قبل المكتب).

7- سعيد علي آل شيف.

8- سعيد رضوان مرار.

9- عبدالله مهدي محفوظ.

10- علي صالح آل صلاح.

11-فيصل أحمد المغاسلة.

12- محمد مهدي الموسى.

13- مزراع نضال للزراعة العضوية.

14- مسلم حسن العجيان.

15- مسلم مهدي البوري.

16- مهدي حسين مشيقري.

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