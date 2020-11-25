واحةٌ خضراء ، خرير مائها يغوي الشجر

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دوت الخليج -هناي بنت عبدالله -الأحساء
أحساؤنا الحبيبة عوّدتنا الإنبهار بمناظرها وأماكنها التراثية التي تتجدد فتجمعُ بين أصالة الماضي وجَمال الحاضر .
إفتتاح منتزه المشقر ( الشيباني) وقصر المشقر هو حصنٌ عظيم وثيق البنيان ، ضخم الأركان ، وقد كُتب على أحد أركانه كتابات عربيّة . وله جدار عرضه سبعون لبنه وهو محاط بسور مرتفع وله بابان رئيسيان ، لكل باب منهما رتاج وسلسلة من الحديد .
وتزامنًا مع افتتاح المنتزه نظمت فرق تطوعيّة منهم *فريق همسات الثقافي بالأحساء* فعاليّة تضم أكثر من 50 فنانا وفنانه تشكيلين وتنوع فنّهم فمنهم الرسم المباشر ومنهم المكياج السينمائي ، فن الكروشيه ، وفن رسم الحناء ، والرسم بالقهوة وحرق الخشب وعدّة فنون أُخرى
وقامت المنسقة الإعلامية أنوار الرصاصي لفريق همسات بعدة لقاءات
ومقابلات أثناء الاحتفالية ومنهم
– فاطمة أحمد الرشيد وموهبتها الكروشيه :
أعمل في صناعات عدة : دمى ، مفارش، قبعات ، وغيرها الكثير . بدايتي كانت في المدرسة وبعد ذلك طوّرت في نفسي وانضممت لدوراتٍ عدّه وشاركت في عدد من المهرجانات مثل : نادي الفروسيّة ، وجبل القاره وغيرهم .
-والتقينا فاطمة أحمد العيد وموهبتها الرسم :
أُمارس الرسم من ٧ سنوات وانضممت لفريق همسات لأبرز طموحي للعالم الخارجي والفريق كان متعاون جدًّا واسلوبهم جذاب وأتمنّى التوفيق للجميع .
– وبعدها شاهدنا زهراء الناصر وموهبتها الرسم بالقهوة :
ابتدأت في الرسم منذ الصغر وتلقيت التشجيع من الأهل والأصدقاء وقدمت أربع دورات وانضمت بعد ذلك لفريق همسات من 4سنوات والحمد لله .
و لقاءات أيضًا مع الزوار للمنتزه لأرى مدى اعجابهم بهذا :
– احد الزوار متحدثا تشرفنا اليوم بزيارة المنتزه مع العائلة وأعجبنا التنظيم وبُهِرنا بالتنوع لدى الفنانين والفنانات وتنوع المواهب لديهم .
– وقال أحد السياح اعجبني التنوع في ألعاب الأطفال والفعاليات فهي مناسبة من عمر سنتين إلى أكثر ، احتضنوا جميع الفئات العمريّة .
– وكذلك زائرة قائلة اندهشت بإقبال الزائرين للمنتزه ، أعجبني تنظيم أماكن الجلوس .
بعدها تم لقاء مع منسقة الفنون التشكيلية لفريق همسات الثقافي
الفنانة مريم القنبر وقالت كلمتها :
معاكم مريم حبيب القنبر فنانة تشكيليه، عضوه ب فريق همسات الثقافي بالأحساء و مشرفة ب قسم لجنة الفنون التشكيلية و المنسقه لفعالية منتزه الشيباني (المشقر بالقارة) تحت اشراف أ.هلال العيسى “المشرف العام لفريق همسات الثقافي”.
بدايةً اشكر القائمين و المسؤولين بمنتزه الشيباني على اتاحة الفرصة لنا بالمشاركة في هذا المكان الجميل، و المساهمة في ابراز طاقات الشباب السعودي الفنية.
حيث انّ الهدف الأساسي من هذهِ الفعاليات المقامه هو تشجيع الشاب السعودي على مشاركة ابداعاته الفنية مع المجتمع و تنمية روح الابتكار لديه.
تم التنظيم و التخطيط للفعاليه قبل ٢٠ يوم، حيث حظيت الفعاليه ب مشاركة واسعه ضمت اكثر من 70عضو شامل كل اللجان و عضوة متمثلة ب اركان فنيه مختلفه منها: ركن الرسم المباشر، ركن الرسم على الوجه، ركن الكورشيه، ركن المكياج السينمائي، ركن الحناء و ركن الحرق على الخشب و غيرها من الفنون المتنوعه.
واختتمت حديثها قائلة :ماشاهدته في الفعاليه يبعث على الفخر و الإعتزاز بالطاقات الشبابيه الفنية، كما اعجبت بمستوى الفن الراقي المتنوع الذي قدمه وشارك فيه العديد من الفنانين و الفنانات. ….
ضمّ المنتره أماكن لترفيه الأطفال وجولات بالعربة النادرة والقطار وكذلك أماكن ترفيه للشباب فتنوّع المنتزه بفعالياته التي تُناسِب جميع الأعمار وكل فئات المجتمع وقد بُهرنا بما رأيناه من طبيعة وتنظيمات . نشكُر كل القائمين والمنسقين والمشرفين على تجديده وافتتاحه وشكر خاص لوزارة السياحة في الأحساء .
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