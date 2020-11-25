نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جوالات جرير أصلية وطرق تقسيط جرير هواوي جوالات 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جوالات جرير أصلية وخصومات مكتبة جرير على جميع الجوالات، أصبحت بين يديك في الوقت الراهن، وخصوصًا خلال شهر نوفمبر، في إطار الجمعة البيضاء على وجه التحديد، حيث أن عروض الجوالات في الجرير تُحقق طموحك بالكاش أو عن طريق تقسيط جرير جوالات سامسونج أو جرير هواوي المميزة، التي تعتبر من فئات الهواتف التي زادت شعبيتها في الآونة الأخيرة، ونُطلق لكم العروض الخاصة في مكتبة جرير الأسبوعية بالتفصيل.

عروض جوالات جرير أصلية

تبدأ عروض مكتبة جرير بجوالات سامسونج الجديدة بألوانها الرائعة من فئة الجيل الخامس، ومنها:

سامسونج جالكسي زد فولد2، الذاكرة العشوائية بالهاتف مساحتها تصل إلى 12 جيجا بايت، بينما سعة التخزين تصل إلى 512 جيجا بايت، متاح باللون الأسود، ومعالج الجهاز هو كوالكوم كريو ثماني النواة، وشريحة نانو صغيرة، ونظام التشغيل أندرويد 10، وكاميرا الغلاف تصل إلى 40 ميجا بيكسل، والكاميرا الأمامية 10 ميجا بيكسل، يمكن الحصول عليه من المكتبة بسعر 7999 ريال سعودي، والحصول على هدايا بقيمة 2999 ريال سعودي.

كما أن سامسونج جالكسي نوت 20 ألترا من مكتبة جرير، بنظام التشغيل 10 أندرويد، ويدعم الجيل الخامس، ومتاح به بلوتوث وواي فاي وسعة ذاكرة النظام تصل إلى 12 جيجا بايت، احصل عليه باللون الأبيض بسعر يصل إلى 3999 ريال سعودي، ويمكن الحصول على تقسيط المشتريات وشرائه، وتقسيط السعر على 24 شهر، أي انك ستقوم بسداد 228 ريال سعودي.

تقسيط جرير هواوي جوالات 2020

أما جوالات هواوي الحديثة، موديل هذا العام، فيمكن الحصول عليها بنظام التقسيط من خلال مكتبة جرير جوالات، وكذلك الحال في أجهزة الآيفون، أو الأجهزة الإلكترونية بشكل عام، عبر عروض مكتبة جرير الأسبوعي فاحصل على جوالات هواوي المميزة كاش أو تقسيط:

هواوي بي 40 برو بلس، بسعر 4499 ريال سعودي، ويمكن تقسيط الجوال على مدار 24 شهر، وادفع شهريًا قسط 257 ريال سعودي، الكاميرا الأمامية دقة وضوحها تصل إلى 32 ميجا بيكسل، والكاميرا الخلفية 50 وأيضًا 40، وكذلك 8، ويعمل بمعالج ثماني النواة، ويصل مقاس الشاشة إلى 6.58 بوصة، ويدعم تقنية الجيل الخامس، ومتاح منه اللون الأبيض السراميك، بمساحة ذاكرة التخزين الخارجية التي تصل إلى 256 جيجا بايت.