نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل 250 ألف ريال بدون تحويل راتب وفترة سداد تصل إلى 60 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن حلول تمويلية مختلفة من أجل الاستفادة بها، حيث يتمكن العميل بعد الحصول على القرض أو التمويل الشخصي أن يقوم بشراء منزل جديد، سيارة جديدة، دفع المصروفات الدراسية لأبناء العميل، وغيرها من الاحتياجات الأخرى، وعلى الرغم من توافر العديد من الشركات التي تقدم الكثير من الحلول التمويلية المختلفة إلا أن شركة المرابحة المرنة واحدة من أبرز الشركات التي تقدم مجموعة كبيرة من التمويلات، سواء الشخصية، أو تمويلات الإجارة.

شركة المرابحة تقدم العديد من الحلول التمويلية المختلفة بما يتناسب مع احتياجات العميل، وتتسم الشركة بسرعة إنهاء الإجراءات، ومرونة الحصول على المنتج التمويلي ، وذلك للأفراد، وللشركات الناشئة والمتوسطة، وتم تصميم كافة الخدمات التمويلية لتتناسب مع احتياجات عملاء الشركة، فسواء كنت ترغب بتجديد أثاث منزلك، أو الزواج، أو شراء سيارة جديدة، أو أي احتياجات أخرى مالية، مثل مدارس وجامعات الأبناء.

مميزات قرض مرابحة منة

يمكن الحصول على قرض يبدأ من 5000 ريال وحتى 25.000 ريال.

تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تصل مدة سداد القرض على أقساط لمدة 60 شهر.

تميل بدون تحويل راتب.

شروط الحصول على التمويل

أوضحت شركة مرابحة مرنة حتى يتمكن المستفيد من التمويل، أن تتوافر به العديد من الشروط، أول هذه الشروط أن يكون راتب موظف القطاع العام لا يقل عن 3000 ريال، وموظف القطاع الخاص لا يقل عن 6000 ريال، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون أي من موظفي هذه القطاعات يكون موظف لدى جهة معتمدة لدى شركة مرابحة مرنة، على أن تكون مدة الخدمة للموظف الحكومي لا تقل عن شهر واحد، ولموظف القطاع الخاص لا تقل مدة خدمته عن 12 شهراً، على أن يستثنى من ذلك موظفي البنوك السعودية، وشركات الاتصالات، ولا تقل مدة خدمتهم عن 3 أشهر.

المستندات المطلوبة

إرفاق صورة من الهوية الوطنية.

خطاب تعريف من جهة العمل يشمل تاريخ الالتحاق بالعمل، تعريف بالراتب، والبدلات.

كشف حساب بنكي.

العنوان الوطني للعميل.

التقديم على تمويل شخصي

أتاحت شركة مرابحة مرنة من خدمة التقديم بأكثر من طريقة، الطريقة الأولى عن طريق زيارة أي من فروع الشركة في أي مناطق أو مدن المملكة العربية السعودية، أو من خلال نموذج تقديم الطلب من خلال الموقع الرسمي على رابط تقديم تمويل مرابحة مرنة، ومن ثم يجب تسجيل دخول في الشركة، وذلك عن طريق كتابة رقم الهوية، وكلمة المرور، وإن لم تكن مسجل، توجه إلى تسجيل عضوية جديدة، ومن ثم قم بكتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها، والتي من بينها الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الجوال، ورقم الهوية.