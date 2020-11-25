نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل والاشتراك في مسابقة الحلم 2020 للفوز بجائزة 3.5$ مليون في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل والاشتراك في مسابقة الحلم مسابقة الحلم من المسابقات التي يحلم بها كافة مواطنين الوطن العربي والكثير من الدول الأجنبية، لما تحمله مسابقة الحلم من قيمة مالية ضخمة، وبالأخص في الفترة الأخيرة ويتم القيام بتقديمه عن طريق البرنامج الشهير صدى الملاعب، الذي يقوم بتقديم الإعلامي مصطفى الأغا، ويتم بثه على شبكة قنوات mbc ويذاع برنامج مسابقة الحلم مع مصطفي الاغا بشكل أسبوعي كل يوم جمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت السعودية.

طريقة التسجيل والاشتراك في مسابقة الحلم 2020

يتم القيام بتنظيم مسابقة الحلم من خلال الشركة المنظمة للمسابقة وهي شركة أم بي سي، حيث أنها مسابقة تفاعلية تساهم في تحقيق أحلام الكثير من المحظوظين، ويتم الإعلان عنهم من خلال قنوات الشركة، وقد تم الإعلان عن فتح باب التسجيل بمسابقة الحلم لهذا العام 2020 اعتباراً من شهر يناير.

واستمر التسجيل في المسابقة مفتوح حتى تاريخ يوم 31 ديسمبر 2020 وطبقاً لشروط مسابقة الحلم فعند دخول أي متسابق بمسابقة بعد الانتهاء من الفترة، ويعتبر لاغي وقد تصل جوائزه في مسابقة الحلم لثلاثة ملايين دولار أمريكي.

خطوات التسجيل في مسابقة الحلم

لكي يتم الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 وتفعيل المسابقة حتى أن تشترك بالفعل يجب عليك اتباع هذه الخطوات التالية:

القيام بإرسال رسالة نصية يوجد بها كلم حلم أو dream أو reve .

. القيام بالاتصال على الرقم المختصر بشركة المحمول التي تتبع الدولة الخاصة بك.

عند القيام بإرسال رسالة قصيرة أو القيام بالاتصال للرقم المرادف لبلدك من ثم يتم الإجابة على السؤال بشكل صحيح هكذا تكون اشتركت بالفعل.

خطواتالاشتراك مسابقة في الحلم من خلال الانترنت

قم بالدخول إلي موقع مسابقة الحلم .

. ثم اختيار رمز البلد التابع لك.

ثم ادخل رقم الهاتف بعد ادخال رمز البلد.

ثم النقر علي اشتراك الان.

ثم قم بأختيار مزود الخدمة في بلدك.

سوف يأتي لك رقم سترسل إلية كلمة”حلم”.

قد تبلغ تكلفة هذه الرسالة واحد دولار.

أسماء الفائزين بمسابقة الحلم

قد أعلنت المسابقة الحلم لعام 2020 عن الكثير من أسماء الفائزين بالسحوبات الماضية، كما أنها وضعت لكل رابح قيمة الجائزة النقدية التي فاز بها أثناء المسابقة والدولة التابعة لها.

ومن يريد الاطلاع عن أسماء الفائزين بمسابقة الحلم 2020 حتى وقتنا، حيث تم الإعلام في بداية الموسم منذ شهر يناير وحتى يوم الجمعة الموافق 10 من أبريل لعام 2020م، إلى جانب أعداد الفائزين بالمسابقة حيث قد بلغ عدد الفائزين 32 فائز حتى وقتنا الحالي.