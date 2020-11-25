نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تجديد رخصة القيادة الكترونياً ABSHER عن طريق أبشر في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وضحت ابشر خطوات تجديد رخصة القيادة عبر الإنترنت بكل سهولة من خلال خطوات منظمة وميسرة للمستفيدين في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار الرؤية التقنية للملكة 2030، والتي تهدف الى رقمنة الخدمات الإلكترونية، حيث يتم تجديد رخصة القيادة من خلال 4 خطوات فقط عملت على توضيحها ابشر بسهولة تامة، ومن خلال هذا التقرير نستعرض بالتفصيل والخطوات المنظمة عن طريقة تجديد الرخصة مع توضيح الخطوات اللازمة تسهيلاً على الجميع في التعرف على الخدمة التي أطلقتها أبشر.

شروط تجديد رخصة القيادة

في حالة الرغبة في تجديد رخصة القيادة من خلال ابشر يلزم وجود بعض الشروط كما تم التوضيح من قبل منصة ابشر والمرور السعودي ومن هذه الشروط.

وجود الفحص الطبي لتجديد الرخصة إلكترونياً عبر حسابك في ابشر.

سداد المخالفات والرسوم.

وتقدم المنصة العديد من الخدمات المختلفة للمركبات ومن هذه الخدمات ما يلي:

خدمة تفاويض المركبات.

صلاحية التأمين على المركبات.

الاعتراض على المخالفات المرورية.

تجديد رخصة السير.

وثيقة التأمين على المركبة.

الاستعلام عن المركبات المحجوزة.

تجديد رخصة القيادة.

مبايعة المركبات.

طريقة تجديد رخصة القيادة من ابشر

يمكنكم الآن البدء في خطوات تجديد الرخصة بكل سهولة من خلال هذه الخطوات الموضحة والتي يمكنكم اتباعها والتعرف عليها من خلال الخطوات التالية:

الدخول على منصة ابشر www.ABSHER.sa للخدمات الإلكترونية.

تسجيل الدخول على حسابك في ابشر.

الدخول على “خدماتي”.

ثم “خدمات”.

ثم “المرور”.

ثم “تجديد رخصة القيادة”.

وقد وضحت منصة ابشر الإلكترونية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي خطوات تجديد الرخصة إلكترونياً، ويمكنكم متابعة هذه الخطوات لتجديد الرخصة.

رسوم الفحص الطبي لتجديد رخصة القيادة

كما تم التوضيح من قبل عن اشتراط وجود الفحص الطبي لتجديد الرخصة عبر ابشر، حيث تقدر الرسوم بنحو 80 ريال سعودي، ويمكنكم عمل الفحص الطبي من خلال المراكز الطبية والمستشفيات المعتمدة لدى المرور السعودي، وللتعرف على المراكز المعتمدة، الدخول على قائمة العيادات والمستشفيات المشتركة في نظام إفادة لإجراء الفحص الطبي من خلالها، وبعدها يتم تجديد رخصة القيادة إلكترونياً من ابشر كما تم التوضيح في الخطوات السابقة.