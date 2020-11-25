نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مكتبة جرير الرياض خصومات تصل إلى أكثر من 50% على الجوالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير الرياض قدمت إلى المتعاملين مع المكتبة من كل مكان خصومات هائلة، وليس في فرع مكتبة جرير بالرياض فقط، بل وفي جميع الفروع أيضًا، فنجد أن هناك عروض جرير جوالات أصلية ولم يكن ذلك فقط هو موضع الاهتمام لدى إدارة المكتبة، التي سعت أن يكون لها الريادة في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية، فقدمت مثلًا عروض جرير للجوالات ومعها عروض على التليفزيون، بجميع أنواعه وعلاماته التجارية، وعبر العروض الخاصة في مكتبة جرير يمكن أن تقتني الكتب باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، والتي تصلح لجميع المراحل التعليمية، أو بغرض التثقيف.

عروض مكتبة جرير الرياض

هناك مغريات متعددة في عروض مكتبة جرير الأسبوعية، من خلال جميع الفروع، والجدير بالذكر أنه يمكن شراء كافة المعروض في المكتبة من خلال موقع جرير الإلكتروني والتعرف أيضًا على أحدث العروض، فإن كان ينقصك أدوات مكتبية، أو كتب، أو تريد امتلاك أحد الأجهزة الإلكترونية بإمكانيات احترافية فيمكن الحصول عليها من خلال فروع مكتبة جرير.

وتقدم المكتبة أيضًا منتجات متكاملة من العروض والهداية في نفس الوقت، ويمكن الحصول هذا الأسبوع على تخفيضات جرير الأسبوعية من خلال:

عروض مكتبة جرير الأسبوعية

الأسبوع هذا يشهد خصومات على سامسونج جلالكسي إس 10، بمساحة التخزين التي تصل إلى 128 جيجا بايت، يمكن الحصول عليه كاش أو تقسيط، وتحصل على خصم 42%، ويشمل سعر الجوال الضريبة.

بينما اقتناء شاشة هاير بمقاس 58 بوصة يمكن الحصول عليه بدقة ألترا اتش دي، التليفزيون الذكي الذي يصل خصمه إلى 1499 ريال سعودي، فيمكن الحصول عليه مع خصم 51%.

أما جوال سامسونج جالكسي اس 20 ألترا، بالإضافة إلى التقنية الرائعة الجيل الخامس، بسعر 3599 ريال سعودي، ويمكن تقسيط المشتريات للهاتف ودفع شهريًا لمدة 24 شهر ما يقرب من 205 ريال سعودي.

والخصم المميز على هاتف سامسونج جالكسي زد فليب، الذي يعمل بتقنية الجيل الخامس، باللون الأسود ميرور، والشكل والتصميم الجذاب، بسعر يصل إلى 3799 ريال سعودي، بعد خصم 31%، وتوفير 1676 ريال سعودي، يمكن الحصول عليه بطريقة التقسيط من المكتبة أيضًا والاستفادة من إمكانيات الجهاز المميزة للغاية.