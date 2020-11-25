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عمر شويل - جدة موعد إيداع معاشات التقاعد لشهر نوفمبر ٢٠٢٠ وكيفية حسابه، تتزايد مؤشرات البحث في مواقع التواصل الإجتماعي حول معرفة موعد إيداع معاشات شهر نوفمبر الحالي حيث إنه من المتوقع أن يتم الإيداع اليوم الموافق الأربعاء ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠، تتزايد جهود ومشروعات المؤسسة العامة للتقاعد وسعيها نحو خدمة المواطنين وتسخير كل ما هو جديد لتحسين مستوى المعيشة وتقديم العديد من الخدمات وكان آخرها إصدار تطبيق إلكتروني جديد، وسنوضح لكم كل ما يخص هذا التطبيق وكيفية التعامل معه وموعد الإيداع وكيفية حساب المعاش من خلال موقعنا المتميز ثقفني. إيداع معاش التقاعد لشهر نوفمبر ٢٠٢٠ .

إيداع معاشات شهر نوفمبر ٢٠٢٠

من المتعارف عليه إنه يتم الإيداع لمعاشات التقاعد في يوم ٢٥ من كل شهر ميلادي وبما أنه لا يوافق أجازة رسمية تم إيداع معاشات شهر نوفمبر اليوم الأربعاء، ففي حالة كان يوم الإيداع يوافق الجمعة أو السبت وهو إجازة يتم الصرف والإيداع في اليوم الذي يسبقه أو يليه، حيث بدأ استقبال كافة حسابات المتقاعدين والمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد.

خطوات التأكد من إيداع معاشك لشهر نوفمبر

تم إيداع معاشات شهر نوفمبر والتأكد من أنه تم إيداع معاشك لهذا الشهر يمكنك إتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بالتأكد من حسابك البنكي.

ثانياً يمكنك الاتصال على أحد الأرقام التالية (920014000 – 8001248889).

ثالثاً يمكنك الاستفسار من خلال البريد الإلكتروني [email protected] .

رابعاً يمكنك التواصل من خلال خدمة المحادثة الفورية https://www.pension.gov.sa/ .

كيفية حساب معاش التقاعد لشهر نوفمبر ٢٠٢٠

يمكنك حساب قيمة المعاش التقاعدي لهذا الشهر من خلال عدة خطوات :

قم بتسجيل الدخول على الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد . قم باختيار الخدمات الإلكترونية. ثم قم باختيار حاسبة التقاعد. قم بإدخال بياناتك بشكل صحيح. ثم قم بالضغط على أيقونة (عرض ) لمعرفة قيمة معاشك.

تطبيق التقاعد الجديد

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أنها تم إصدار تطبيق جديد على الموقع الرسمي لها “بتويتر” ويمكنك الآن تحميله على هاتفك الجوال والاستفادة منه في تعاملاتك من خلال مميزاته العديدة التي تسهل عليك كافة التعاملات التي تتم من خلال المؤسسة العامة للتقاعد.

مميزات التعامل مع التطبيق الجديد من المؤسسة التقاعد