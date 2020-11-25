نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموعد الخاص برواتب المتقاعدين وفق تصريحات هيئة التأمينات الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الموعد الخاص برواتب المتقاعدين، يبحث غالبية المتقاعدين عن الموعد المحدد لنزول رواتب التقاعد، والذي يتم تحديده وفق ما تُصرح به هيئة التأمينات الاجتماعية التابعة للملكة العربية السعودية، وفي تقريرنا هذا سوف نتعرف على الموعد النهائي.

الموعد المحدد لصرف راتب شهر نوفمبر

أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية السعودية في وقت سابق عن جدول يتضمن مواعيد صرف رواتب المتقاعدين، وكان ذلك بدايةً من شهر سبتمبر وحتى نهاية العام الميلادي الحالي، قد أُعلن في ذلك الجدول الزمني أن الموعد المُحدد لصرف رواتب التقاعد لشهر نوفمبر في اليوم الخامس والعشرين الموافق هجريًا العاشر من شهر ربيع الأول عام ألف وأربعمائة اثنين وأربعين، الوقت المتبقي لصرف رواتب المتقاعدين، ينتظر المتقاعدين الوقت المقرر لصرف رواتب التقاعد الخاصة بهم التي تمنحها التأمينات الاجتماعية السعودية لتوفير متطلباتهم المعيشية، فهو يُعد راتبًا شهريًا، ويتم التساؤل عن الموعد المخصص له، ومن المقرر صرف الرواتب في ال25 من نوفمبر، لذا فيكون الوقت المتبقي 3 أيام وهو يوافق يوم الأربعاء القادم.

خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد باستخدام رقم السجل المدني.

وفرت الهيئة العامة للتقاعد إمكانية الاستعلام عن راتب التقاعد، وذلك من خلال الرابط الخاص بالصفحة الرسمية للهيئة، وذلك من خلال إتباع بعض الخطوات البسيطة وهي كالتالي:-