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عمر شويل - جدة ما هي تفاصيل قرار إلغاء بلاغات هروب العمالة في السعودية 1442 ، هناك عده قرارات أخيرة تم الإعلان عنها في السعودية بشان إلغاء بلاغه هروب العمالة لو هناك تعديلات جديده بشان هذا النظام نظام كفاله العمالة وتم استبدال هذا النظام بنظام أخر جديد به تحديد شروط إلغاء عقد العمل بين العامل والكفيل ،فقامت المملكة العربية بكل جهدها لكي تجعل العمل به المزيد من المرونة وذلك لرفع الإنتاج للبلاد، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سويا قراء موقع ثقفني الكرام عن ما هي تفاصيل قرار إلغاء بلاغات هروب العمالة في السعودية 1442

ما هي تفاصيل قرار إلغاء بلاغات هروب العمالة في السعودية 1442

إذا قام الكفيل ببلاغ ضد احد العماليين أو الوافدين للعمل بانه قد تغيب وقدم ضده بلاغ هروب ، يمكن للكفيل بعده إجراءات ورقية أو عن طريق عده إجراءات وهي :

يقوم الكفيل أو احد النائبين عنه بالذهاب إلى احد فروع إدارة الوافدين وهذه الفروع تكون موجوده داخل المملكة العربية السعودية.

بعد ذلك يقوم الكفيل هو احد من يا ابن عنه بطلب حسابي يفيد بإلغاء بلاغ هروب عمالة و هذا البلاغ يكون تم تقديمه من قبل.

بعد ذلك يقوم الكفيل أو احد نائمين عنه بالتواصل مع إدارة شؤون الوافدين وذلك في حاله إذا احتاجت إدارة شؤون الوافدين المزيد من المعلومات عن العمالة سواء كانت على العمالة مقيمه أو هاربه.

كيفية الاستعلام عن بلاغات هروب العمالة

يمكن للكفيل الاستعلام عند لغات هروب العمالة من خلال موقع وزاره الداخلية واتباع بعض الإجراءات والخطوات سوف نذكرها في السطور القادمة وهذه الخطوات هي:

يجب عليك أولا الدخول الموقع الرسمي لوزارة العمل السعودية. بعد ذلك تقوم بالضغط على الجوازات و تكون موجوده في نصف الصفحة. بعد دخولك على جوازات تنتقل للصفحه التالية بعد ذلك تقوم باختيار تسجيل الأفراد. ذلك تقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمه المرور ورقم التحقيق ثم بعد ذلك تقوم باختيار صلاحيه الإقامة. بعد ذلك تقوم بملء كافه البيانات في الحقول الفارغة بالصفحة وتكون هذه البيانات رقم الإقامة الخاصة بالوافد ، والله العظيم والرمز المائي وبعد ذلك تقوم بالضغط على زر عرض. بعد ذلك سوف تظهر إليك كافه البيانات التي تريد الاستعلام عنها و معرفه إذا كان هناك بلاغ هروب من عدمه.

رسوم بلاغات هروب العمالة

قامت وزارة الداخلية السعودية بتحديد مبلغ 2000 ريال سعودي في حاله الغاء بلاغ هروب بعد أسبوع واحد من تاريخ تقديم بلاغ الهروب.