ما هي شروط استحقاق معاش الضمان في النظام الجديد؟ ومتى يتم إيقاف صرفه؟

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عمر شويل - جدة نظام الضمان الاجتماعي الجديد الذي قام مجلس الوزراء بالموافقة عليه مؤخرا، عمل على تأمين استمرار صرف المعاش إلى المواطنين الذين يقومون بالصرف حاليا وذلك حتى عام 1444 هـ، كما سيتم صرف المعاش لجميع الفئات من المواطنين الذين سوف تثبت أحقيتهم في الصرف طبقا للائحة التي تم وضعها لصرف المعاش، حيث يقومون باستيفاء كافة الشروط و تقديم كافة الأوراق و المستندات المطلوبة، والتي نستعرضها معكم اليوم و نوضح الحالات التي يتم فيها إيقاف صرف المعاش وأيضا العقوبة التي تقع على من يقوم بصرف المعاش و يمتنع عن إنفاقه على الأشخاص التابعين من أفراد الأسرة و ذلك من خلال السطور التالية .

ما هي شروط استحقاق معاش الضمان في النظام الجديد؟

وإليكم الشروط التي يجب توافرها في المتقدم لصرف معاش الضمان، طبقا للنظام الجديد الذي أقره مجلس الوزراء السعودي، وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم من أبوين سعوديين.

أن يكون المتقدم مقيم بالمملكة إقامة كاملة.

أن يكون المتقدم من محدودي الدخل.

أن يكون المتقدم لديه ظروف خاصة.

في حالة كان المتقدم امرأة غير سعودية يشترط أن تكون متزوجة من سعودي.

المرأة الأرملة والمطلقة من سعودي مقبولة سواء كانت سعودية أو غير سعودية.

أن يكون المتقدم من الأيتام .

أن يكون المتقدم من ذوى الإعاقة.

أما عن الفئات التي يمكن لها الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي الجديد، فقد حددت اللائحة الخاصة بصرف معاش الضمان، عدة فئات وهي :

فئة المواطنين الغير قابلة للتأهيل.

فئة المواطنين القابلة للتأهيل.

فئة المواطنين التي لا تقدر على العمل.

متى يتم إيقاف صرف المعاش في النظام الجديد ؟

من ناحية أخرى فقد تضمن نظام الضمان الاجتماعي الجديد، الذي تم اعتماده مؤخرا من قبل مجلس الوزراء السعودي عدة حالات يتم فيها إيقاف صرف المعاش على الفور، وصلت الى 8 حالات ، وهي :

حدوث مخالفة شرط من شروط استحقاق المعاش

إذا كانت البيانات التي تم تقديمها عن الفرد المستقل أو عن الأسرة تتضمن بيانات غير صحيحة

إذا تأخر الشخص المستفيد في تحديث أي بياناته قد تطلبها الوزارة، فترة تزيد عن 30 يوما بداية من تاريخ إعلامه بضرورة التحديث.

إذا لم يلتزم المستفيد القابل للتأهيل بخطة تأهيله.

في حالة كان المستفيد القادر على العمل لا يقوم بالبحث عن عمل أو أنه لا يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة من قبل وزارة التأمينات الاجتماعية، أو أنه لم يقبل أي من عروض العمل و عروض التدريب المناسبة لحالته.

إذا كان الشخص المستفيد يقيم بصورة دائمة في أي من مراكز الإيواء أو مراكز العلاج.

إذا تنازل الشخص المستفيد عن صرف المعاش.

وفاة الفرد المستفيد.

ما هي عقوبة من يمتنع عن إنفاق معاش الضمان على التابعين ؟

هذا و قد تضمن النظام الجديد عقوبة لكل من يمتنع في الانفاق على التابعين من أفراد الأسرة، و العقوبة كالتالي :

يعاقب بالغرامة والتي لا تزيد عن مبلغ قيمته خمسة آلاف ريال سعودي

يعاقب بالسجن فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر

يمكن أن يعاقب بكلا من الغرامة و السجن أيضا .

ما هي عقوبة من يحصل على معاش الضمان بدون وجه حق ؟

أما كل من قام بصرف مال الضمان الاجتماعي بدون أن يستحقه، فإن العقوبات التي تقع عليه تكون كالتالي :

غرامة لا تزيد على مبلغ قيمته عشرة آلاف ريال سعودي

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 12 شهر .

يعاقب أيضا بكلا العقوبتين معا.