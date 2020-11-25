أمانة الشرقية تُفعِّل ” اليوم العالمي للسكر ” بالتعاون مع الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء

هناي بنت عبدالله – الدمام

نظمت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء اليوم الأربعاء 10/4/1442هـ مبادرة مجتمعية، تفعيلا لليوم العالمي للسكر، تهدف إلى نشر الوعي الصحي للحد من انتشار مرض السكر، وذلك في بهو أمانة المنطقة الشرقية، من خلال تضمين وحدات تثقيفية وتوعوية، أبرزها وحدة للتعريف بالمبادرة، حيث تم فيها استعراض خدمات الجمعية وهي نوعين أحدها للكادر الصحي والأخرى للمجتمع، منها توزيع أجهزة للسكر وبرامج تثقيف وتوعية وإرشاد، وبرامج إنقاص الوزن للبالغين والأطفال.

كما تضمّنت الفعالية التي أشرفت عليها الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية بالأمانة، أقسام وحدة للتعرف على الأغذية السليمة لمرضى السكر، وقياس الوزن، ووحدة لقياس معدل ضغط الدم، وأخرى لقياس مستوى السكر، بالإضافة إلى وحدة للكشف على الأسنان، وبجانبها وحدة تولّت تقديمها ” كلية طب الأسنان ” من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، حيث قدموا شرحا للزائرين عن علاقة الأسنان بمرض السكر.

من جهته أكّد وكيل الأمين للخدمات بأمانة المنطقة الشرقية المهندس زياد بن محمد مغربل أن الأمانة ترحّب بكافة المبادرات التي تأتي ضمن خططها الاستراتيجية؛ لتفعيل شراكاتها مع مختلف القطاعات؛ لما يحقق مسؤوليتها المجتمعية من خلال الأعمال التي تقدمها الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية بالأمانة.

من جانبه نوّه نائب رئيس الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء بالمنطقة الشرقية فيصل بن عبد الله فؤاد أن الجمعية كانت قد سعت سعياً حثيثا للقيام بدورها المجتمعي في ظل جائحة “كورونا” في التواصل مع المستفيدين والمرضى عبر تطوير البرامج المقدمة وتغطية كافة متطلباتهم كباراً وصِغار، مُشيراً بدوره إلى أن الجمعية ما زالت تقدم العديد من البرامج بالتزامن مع اليوم العالمي للسكر.

كما تم خلال الفعالية تقديم محاضرة صحية توعوية، في سياق ” أهمية الكشف المبكر لمرض السكر وكيفية التعايش منه”، تولى تقديمها الدكتور باسم فوتا.

وفي ختام الفعالية قدمت الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء درع تكريم لأمانة المنطقة الشرقية على تفعيلها لمثل هذه الشراكات التوعوية لصالح المواطن والمقيم، كما تم أيضا تكريم معالي أمين أمانة المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وتكريم وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، ومدير الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية الأستاذة نجد الدوسري، و مدير وحدة التطوع بالأمانة محمد التمار.