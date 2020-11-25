نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا السعودية 2020 على التابلت تخفيضات كبرى حتى 28 نوفمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا السعودية 2020 ،والتي يواصل الكثيرون البحث عنها عروض وتخفيضات extra الكبرى حتي الثامن والعشرون من نوفمبر 2020 تخفيضات نهاية العام والتي يسارع الكثيرون باقتنائها الآن سواء من خلال موقع اكسترا الإلكتروني أو من خلال الفروع المختلفة الموجودة في شتى أرجاء المملكة وتتنافس اكسترا الآن في تقديم عروض كثيرة ومتنوعة من بداية شهر أكتوبر الماضي بمناسبة نهاية العام وحلول الجمعة البيضاء التي تقوم الكثير من المتاجر المختلفة والمولات بتقديم عروض وخصومات كبرى على كافة المنتجات، أستطاعت فروع اكسترا تقديم العديد من العروض المختلفة هذا العام مع الكثير من المزايا الخاصة بالدفع والاستلام سواء التقسيط أو الكاش.

أقوى عروض اكسترا السعودية 2020 على التابلت

من بداية شهر أكتوبر تقدم فروع extra المختلفة الكثير من العروض الكبرى والقوية تحت الكثير من المسميات واهمها عروض الجمعة الصفراء وعروض التخفيضات الكبري والتي تقدمها على العديد من المنتجات المختلفة وأهمها بالطبع الأجهزة الإلكترونية كالهواتف والتابلات وأيضا الأجهزة المنزلية المختلفة التي لا غنى عنها والتي تقدمها الآن بتخفيضات كبري، أيضا مع فتح إمكانية التقسيط على 36 شهر بمبلغ محدد بحسب كل منتج بما يتناسب مع السعر الرئيسي للمنتج.

تقدم لنا فروع extra المختلفة الآن العديد من العروض المحدودة الكمية على أجهزة التابلت والتي تعرض الآن لفترة محدودة وتنتهي السبت 28 نوفمبر 2020 الموافق 13 ربيع الثاني 1442ه وتحاول الفروع توفير أكبر كمية من الأجهزة المعروضة لتتوافر مع كمية الطلب الكبيرة الموجودة عليها الآن والعروض كالتالي:

سامسونج جلاكسي تاب ايه 2019 ،8بوصه واي فاي 4G بذاكرة داخلية 32 جيجا ولون أسود بسعر 569 ريال سعودي

هواوي ميديا باد تي5 ، 10.1 بوصه واي فاي 4G بذاكرة داخلية 32 جيجا ولون أسود بسعر 849 ريال سعودي

هواوي ميت باد برو ، 10.8 بوصه واي فاي 4G بذاكرة داخلية 128جيجا ولون رمادي بسعر 1979 ريال سعودي

أي لايف كي 3801 ، 7 بوصه واي فاي بذاكرة داخلية 16 جيجا بايت ولون أسود بسعر 149 ريال سعودي

تنتهي عروض التابلت خلال أيام قليلة للغاية وهي من أقوى العروض التي قدمتها فروع إكسترا إلى الآن ونستمر بمتابعة كافة عروض السعودية 2020 أولا بأول من خلال موقعنا لمعرفة كل ماهو جديد في عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء ونهاية العام.