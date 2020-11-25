نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلم عن موعد صرف راتب التقاعد برقم السجل المدني للعسكرين والمدنين نوفمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف راتب التقاعد استعلم عن الرواتب التقاعدية أتاحت المؤسسة العامة للتقاعد ميزة الاستعلام الإلكتروني عن الرواتب التقاعدية، وذلك لكلًا المدنيين والعسكريين على حد سواء مع اختلاف نسبي الخطوات المُتبعة، وفي تقريرنا هذا سوف نتعرف على الخطوات التفصيلية لمعرفة الرواتب إضافة ً إلى موعد استحقاقها.

الاستعلام عن الرواتب التقاعدية

موعد صرف راتب التقاعد الخطوات التفصيلية لمعرفة رواتب التقاعد فقط من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة يُمكن لأي من المتقاعدين المدنيين التعرف على راتب التقاعد الخاص به وتلك الخطوات كالتالي:-

الدخول إلى الصفحة الخاصة بمؤسسة التقاعد. عقب إتمام عملية الدخول يقوم المُستعلم بإدراج المعلومات المطلوبة والتي تشكل رقم الهوية الخاص به، ولابد من كتابته بطريقة صحيحة. إضافة رمز التحقق الظاهر ولابد أيضًا من الحرص على كتابته بصورة صحيحة. عقب ذلك يقوم المُستعلم بالنقر على أيقونة Ask . وهنا سيتم الانتقال تلقائيًا إلى صفحة أخرى تتضمن كافة البيانات الخاصة بالرواتب التقاعدية بشكل مُفصل.

موعد صرف الراتب التقاعدي

موعد صرف راتب التقاعد وفق ما أقرته المؤسسة العامة للتقاعد من كون اليوم المحدد لصرف رواتب المتقاعدين في الخامس والعشرين من كل شهر، لذا فإن من المقرر صرف الرواتب التقاعدية المستحقة لشهر نوفمبر يوم الأربعاء القادم.

الذي يوافق ميلاديًا الخامس والعشرين من نوفمبر 2020، أما هجريًا فيوافق العاشر من شهر ربيع الأول للعام الهجري 1442، فينبغي على كافة المُستفيدين من الرواتب التقاعدية مراجعة الحساب البنكي الخاص بهم.