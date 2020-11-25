نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقاعد المبكر في السعودية للموظفين في القطاع العام والخاص في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التقاعد المبكر في السعودية يهم قطاع كبير من المواطنين في المملكة، حيث يبحث الكثير منهم عن المعلومات حول نظام التقاعد في السعودية وسن التقاعد المبكر حسب ما حددته السلطات، لذلك نقدم لكم في هذا المحتوي شروط التقاعد المبكر للمعلمين وشروط التقاعد المبكر للموظفين قبل بلوغ سن المعاش في نظام التقاعد الجديد وكيفية حساب راتب التقاعد المبكر والحالات التي قد يتعرض فيها المتقاعد من إيقاف المعاش، فتابعونا.

شروط التقاعد المبكر في السعودية

التقاعد هو بلوغ الشخص سن المعاش، أما التقاعد المبكر هو رغبة الشخص في إنهاء الخدمة قبل بلوغه لسن المعاش، ولكن حددت الحكومة السعودية شروط لتقدم الموظف على المعاش المبكر، وتهدف الحكومة السعودية من خلال هذا القرار إلى تحقيق الصالح العام للموظف في حال رغبته للتقاعد، ولكن يجب استيفاء الموظف للشروط التالية:

ظروف مرضية: يشترط أن يكون السبب في طلب التقاعد المبكر نتيجة لتعرض الموظف لظروف قهرية خارجة عن إرادته مثل إصابة العمل أو الإصابة بمرض يضعف من مزاولة مهنته أو استكمال عمل. فترة الخدمة: يشترط أن يكون قد قضي الموظف مدة خدمة لا تقل عن 20عاما كحد أدني. العمل الخاص: يجب قضاء مدة 25عاما في العمل الخاص للحصول على معاش التقاعد المبكر. الانقطاعات والاجازات: لا تشمل مدة الخدمة الفعلية المطلوبة على فترة الإجازات والانقطاعات، حيث يجب أن تكون مدة الخدمة صافية. الراتب: لا يتم احتساب الراتب المقطوع أو المخصوم من الأغراض التي تشملها التقاعد المبكر. موافقة جهة العمل: يشترط على المتقدم تقديم موافقة رسمية من جهة العمل على التقاعد المبكر.

نظام التقاعد المبكر في السعودية

حددت الحكومة ملامح نظام التقاعد المبكر 1442 في السعودية وشروط التقاعد المبكر للموظفين في القطاع الحكومي والخاص، ولكن أعطت الحق للموظف في إنهاء خدمته إذا استوفي الشروط التي تم ذكرها سالفا، حيث أنها في حالة الإصابة بمرض أتاحت للموظف الخروج على المعاش بعد قضي عشرون عامًا كمدة عمل صافية خالية من الإجازات والاستقطاعات، وفيما يلي عرض للاستثناءات التي لا تتضمنها المدة الفعلية للخدمة:

حصول الموظف على إجازة بدون راتب، ولكن إذا حصل على إجازات مرضية أو الإجازات الدراسية تحتسب ضمن المدة الفعلية للعمل. فترات انقطاع الموظف أو غيابه بدون التقدم بإجازة رسمية. حصول الموظف على إجازات استثنائية. مدة الخدمة للموظف الذي تجاوز سن التقاعد دون حصوله على تمديد فترة الخدمة طبقا للضوابط النظامية في المملكة. مدة كف اليد إذا تعرض الموظف إلى إيقاف الراتب أثناء هذه الفترة.

أسباب حرمان المتقاعد من المعاش

قد يتعرض المتقاعد إلى توقف راتب التقاعد بعد استيفاء جميع الشروط للتقاعد المبكر في السعودية 1442، ولكن إيقاف المعاش للمتقاعدين يتم في حالات محددة، فما هي أسباب الحرمان من راتب التقاعد المبكر 1442:

يحرم المتقاعد من المعاش في حال تجنسه بجنسية أخري غير الجنسية السعودية. إذا كانت الزوجة غير سعودية لا ينطبق عليها الحالة السابقة، حيث تحق للزوجة غير السعودية الحصول على المعاش للتقاعد الزوج السعودي في حالة وفاته. قد يتعرض المتقاعد لإيقاف المعاش في حالة شغله لأحد المراتب من الميزانية العامة بالمملكة. في حالة استحقاق راتب تقاعد أكبر يتم إيقاف المعاش الحالي.

حساب راتب التقاعد المبكر

حددت الحكومة السعودية شروط الحصول على راتب التقاعد المبكر قبل بلوغ سن المعاش، فيجب على الرجل قضاء فترة 25 عاما في الخدمة، أما المرأة ينبغي عليها قضاء فترة 20 عاما في العمل، كما يتم خصم مؤقت من راتب التقاعد الأساسي بنسبة 2% عن كل سنة فرق عن سن بلوغ للمعاش، حيث تم تحديد سن التقاعد بالمملكة بإتمام 30 سنة عمل للرجل و 25 عاما للمرأة.

وإلى هنا وصلنا إلى ختام مقالتنا، ونتمنى أن نكون قد قدمنا معلومات وافية حول ملف شروط التقاعد المبكر في السعودية والحالات التي يحرم فيها المتقاعد من المعاش وكيفية حساب راتب التقاعد وسن التقاعد الرسمي في المملكة العربية السعودية.