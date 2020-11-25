نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج قرض منتج آهل بدون فوائد أو رسوم مالية بالتقسيط حتي 5سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعي المملكة العربية السعودية لمساعدة جميع المواطنين السعوديين بالتقسيط الميسر لمدة خمس سنوات عبر قروض منتج آهل المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية، حيث يوفر آهل العديد من القروض التمويلية منها تمويل الأسرة في تحسين ظروفهم المعيشة ويصل التمويل إلي 60.000 ريال سعودي،فهذا البنك يهدف إلي خدمة المواطنين السعوديين وليس هدفه الربح لأنة يقدم التمويل بدون فوائد أو رسوم مالية من البنك ويوفر أيضا منتج آهل ميزة عدم الحاجة إلي موافقة الكفيل علي القرض، حيث أن منتج آهل بنك التنمية الاجتماعية تابع إلي مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصلح كافة السعوديين التقديم من القرض عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للحصول علي تمويل آهل لدي بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية.

مزايا وشروط قروض من منتج آهل لدي بنك التنمية الاجتماعية

قروض منتج آهل لدي بنك التنمية الاجتماعية ويوفر العديد من المزايا التمويلية بالإضافة أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مع قروض منتج آهل التابع إلي بنك التسليف السعودية التابع إلي مؤسسة النقد العربي السعودي، ويقدم التمويل الشخصي يصل إلي 60 ألف ريال سعودي ويصل فترة السداد خمس سنوات، حيث يقدم التمويل قرض آهل بدون فوائد ورسوم مالية بعد الحصول علية:

يجب أن يكون عمر المتقدم لقروض منتج آهل من 18 عام، ولا يزيد عمر المتقدم عن 55 عام. عمر المتقدم المتقاعد 70 عام كحد اقصي. يجب أن يكون العميل يحصل علي راتب شهري 2000 ريال سعودي للموافقة. توفير موافقة الكفيل للموافقة علي القرض ماعدا العاملين في القطاع الحكومي، ولا يحتاج لكفيل للعاملين بالقطاع العام غير ذلك يحتاج منتج آهل لموافقة الكفيل الغارم لدي بنك التنمية الاجتماعية. يتطلب قرض آهل بانتظام في السداد في المواعيد المحددة وتوفير كافة الضمانات المطلوبة للحصول علي تمويلات منتج آهل.

طريقة التقديم علي القروض من منتج آهل لدي بنك التنمية الاجتماعية

يجب التقديم عن طريقة الموقع الإلكتروني الرسمي لدي بنك التنمية الاجتماعية في المملكة.

بعد ذلك قم بالضغط علي طلب التمويل المناسب لك وتعريف علي كافة المزايا والشروط المطلوبة للموافقة.

بعد ذلك قم بتعبئة كافة المعلومات والبيانات للحصول علي قرض منتج آهل.

بعد التسجيل قم بحفظ وإرسال الطلب، ويتم الرد عليك من خدمة العملاء في أسرع وقت بالموافقة أو الرض.

يتم الحصول علي القرض 60 ألف ريال سعودي كحد أقصي.