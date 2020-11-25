نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة نقل ملكية السيارة بدون فحص..وأهم 6 شروط لنقل ملكية المركبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة نقل ملكية السيارة بدون فحص، والذى يتمكن المواطنين من القيام به عبر مجموعة بسيطة من الخطوات وذلك بعد أن أوضحت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية عن الآلية الجديدة لنقل ملكية المركبات بدون فحص، كما نوضح لكم عبر الفقرات التالية الشروط والمستندات المطلوبة لنقل ملكية السيارة سواء كانت (سيارة خاصة، دراجة آلية، حافلات صغيرة، سيارات نقل عام، سيارات أجرة) أو غيرها من المركبات وذلك عبر موقعكم ثقفني.

طريقة نقل ملكية السيارة بدون فحص

يتمكن المواطنين السعوديين أصحاب المركبات نقل ملكية سيارة بدون فحص دون الحاجة إلي الذهاب إلي أحد مقرات المرور من خلال منصة أبشر، وذلك بإتباع عدة خطوات بسيطة والتى جاءت الآتي:

الدخول على رابط منصة أبشر الإلكترونية. الضغط على خدماتي. الضغط على خدمات المرور. إختيار مبايعة المركبات. الضغط على عرض السيارة على البيع. إختيار السيارة التى ترغب فى بيعها. تسجيل معلومات السيارة. تسجيل البيانات الخاصة بالمشتري. الضغط على كلمة تأكيد. ينبغي على المشتري الدخول على حساب منصة أبشر الخاص به، ثم القيام بشراء السيارة عن طريقة مبايعة المركبات، وطلب الشراء. الضغط على السيارة المطلوبة وانهاء الإجراءات.

شروط نقل ملكية السيارة

حددت وزارة الداخلية السعودية عن عدة شروط لقبول نقل ملكية السيارة والتى جاءت كالتالي:

تقديم صورة من رخصة القيادة لمالك السيارة. تقديم صورة من رخصة القيادة لمشتري السيارة. تقديم الرخصة الأصلية للسيارة. سداد الرسوم المقرره. تقديم صورة من الإقامة للمواطنين الغير سعوديين. تقديم صورة من بطاقة الأحوال المدنية للمواطنيين السعوديين.

رسوم نقل ملكية السيارات من شخص إلى آخر

كشفت إدارة المرور السعودي عن الرسوم الواجب سدادها فى حالة نقل الملكية للسيارة من مواطن الى اخر والتى يتم تحديدها من خلال بعض المعايير أهمها نوع السيارة وماركة السيارة والتى جاءت كالتالي:

المركبات الرسوم الحافلات الصغيرة 150 ريالاً سعودياً سيارات النقل 150 ريال سعودي الحافلات العامة 300 ريال سعودي مركبات الاشغال العامة 300 ريالاً سعودياً