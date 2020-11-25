قرض بنك التسليف شروط الحصول على قرض الأرامل والمطلقات بدون كفيل

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عمر شويل - جدة قرض بنك التسليف، شروط الحصول على قرض الأرامل يضع بنك التسليف بعض الشروط لكافة الأرامل والمطلقات الذين يطلبون الحصول على قرض، وهي قروض مقدمة من بنك التسليف لتساعد المحتاجين من المطلقات والأرامل في سير الحياة والإعانة على مطالب الحياة، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.

قرض بنك التسليف

شروط الحصول على قرض الأرامل والمطلقات من بنك التسليف بدون كفيل، تتفاوت الاستفادة من القرض على حسب الموظفة داخل القطاع الحكومي، أو حتى إذا كانت تعمل في القطاع الخاص، أو في أي مجال آخر، أما بالنسبة للموظفة التي تعمل داخل القطاع الحكومي، فإن أحد الشروط التي يجب توافرها هي أن لا يتجاوز الدخل الشهري عن عشرة آلاف ريال سعودي.

بنك التسليف قرض الأرامل

كما أن هناك بعض الشروط الأساسية للحصول على قرض بنك التسليف ومنها:

إذا كانت المرأة المراد حصولها على القرض أرملة تقدم شهادة وفاة زوجها، أما إذا كانت مطلقة تقدم شهادة الطلاق. إذا كانت المرأة تعمل في القطاع الخاص يشترط أن لا يزيد راتبه عن 10 آلاف ريال سعودي. كما يشترط أن لا تمتلك المرأة أي مصدر دخل خاص بممتلكاتها. كما يشترط تقديم الضمانات الكافية للحصول على القرض، كما أنها تمتلك ما يجعلها قادرة على سداد أقساط القرض بانتظام دون تأخر.

التقديم على قرض الأرامل والمطلقات

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك التسليف.

إنشاء حساب خاص بك.

الضغط على زر التقديم الإلكتروني.

إدخال جميع المعلومات المطلوبة، وإذا كان هناك حساب قديم فلا داعي لإنشاء حساب جديد.

ففي حالة وجود حساب قديم يتعين كتابة الاسم الخاص بذلك الحساب، وبعد ذلك نقوم بكتابة كلمة السر، والنقر على زر التقديم الإلكتروني والقيام بإدخال البيانات اللازمة، والموجودة على الشاشة بطريقة صحيحة.

قرض بنك التسليف تعتبر شروط الحصول على قرض الأرامل والمطلقات من بنك التسليف بدون كفيل شروط بسيطة تؤكد على أن الشخص المتقدم للحصول على القرض بالفعل يستحق القرض، وأنه قادر بعد ذلك على تسديد أقساطها بانتظام.